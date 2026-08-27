Mavi sularda anma: Sinop'ta Riyale Hüseyin Paşa için yüzme yarışları

Sinop'ta riyale hüseyin paşa anılıyor

Sinop 1853 Spor Kulübü tarafından planlanan 'Riyale Hüseyin Paşa Yüzme Yarışları', kentin denizcilik mirasını genç nesillere aktarmak ve Şehit Riyale Hüseyin Paşa'nın hatırasını yaşatmak amacıyla tanıtıldı.

Projenin tanıtımı:

Ziyarette proje Sinop Valisi Mustafa Özarslan'a aktarıldı. Organizasyonu hazırlayan heyette Sinop 1853 Spor Kulübü Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Şaban Değirmenci, Türkiye Yüzme Federasyonu Sinop İl Temsilcisi Berna Sağlam ve Yüzme Koordinatörü Koşar Deveci yer aldı.

Yetkililer, yarışların düzenlenmesi, güvenlik tedbirleri, katılımcı ve altyapı planlaması gibi yürütülecek çalışmalar hakkında Vali ile bilgi paylaştı ve sürecin aşamaları masaya yatırıldı.

Vali'nin değerlendirmesi:

Projeyi son derece kıymetli bulduğunu belirten Vali Özarslan, "Sinop; köklü tarihi, denizcilik geleneği ve yetiştirdiği kıymetli şahsiyetlerle önemli bir mirasa sahiptir. Şehit Riyale Hüseyin Paşa’nın ve Sinop Deniz Harbi’nde vatan uğruna şehit düşen kahraman denizcilerimizin aziz hatıralarını sporla ve gençlerimizle buluşturarak yaşatacak bu anlamlı organizasyonu son derece kıymetli buluyoruz" dedi.

Özarslan, projeyi hazırlayan ve yürütecek olan Sinop 1853 Spor Kulübü yöneticilerini ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

SİNOP’TA DÜZENLENMESİ PLANLANAN "RİYALE HÜSEYİN PAŞA YÜZME YARIŞLARI" İLE ŞEHİT RİYALE HÜSEYİN PAŞA’NIN HATIRASI YAŞATILACAK, KENTİN DENİZCİLİK MİRASI GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK.