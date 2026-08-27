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Sinop'ta sarı uyarı: öğleden sonra kuvvetli sağanak ve sel riski

Meteoroloji, Sinop ve ilçeleri için 28 Ağustos Cuma 12.00'den itibaren gök gürültülü sağanak; gece 23.59'a kadar aralıklı kuvvetli yağış bekleniyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Sinop'ta sarı uyarı: öğleden sonra kuvvetli sağanak ve sel riski

Sinop için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Samsun 10. Bölge Müdürlüğü, Sinop kent merkezi ile tüm ilçeleri kapsayan sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre 28 Ağustos Cuma günü saat 12.00'den itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM, yağışların gece saat 23.59'a kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Beklenen etkiler:

Uyarıda, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve yerel dolu ile yağış anında kuvvetli rüzgârın görülebileceği belirtildi. Bu koşulların ulaşımda aksamalar ve yerel çapta olumsuzluklara yol açabileceği vurgulandı.

Vatandaşlara uyarı ve öneriler:

Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Özellikle risk altındaki bölgelerde yaşayanların ve açık alanlarda bulunanların daha dikkatli olması, planlamalarını hava koşullarını göz önünde bulundurarak yapması ve resmi duyuruları takip etmesi önerildi.

Güncel uyarılar için MGM'nin bildirimlerinin ve yerel yetkililerin duyurularının izlenmesi gerektiği ifade edildi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(MGM) SAMSUN 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE SİNOP VALİLİĞİ, KENT MERKEZİ İLE...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(MGM) SAMSUN 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE SİNOP VALİLİĞİ, KENT MERKEZİ İLE TÜM İLÇELERİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE SARI KODLU METEOROLOJİK UYARIDA BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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