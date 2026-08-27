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Rizespor'dan Gaziantep sınavı: geçen haftayı unutturup taraftarı memnun etmek hedefi

Recep Uçar, Gaziantep deplasmanında kendi oyunlarını sergileyip iyi sonuç alarak geçen hafta üzdükleri taraftarı tekrar mutlu etmeyi istediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:13

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Rizespor'dan Gaziantep sınavı: geçen haftayı unutturup taraftarı memnun etmek hedefi

Recep Uçar konuştu: önce başsağlığı sonra Gaziantep hedefi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında hem camiaya gelen acı haberler için başsağlığı diledi hem de takımın hedeflerini dile getirdi.

Uçar, toplantıya Çayeli ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden iki kardeş için başsağlığı mesajı vererek başladı. "İki gün önce meydana gelen olayda iki tane yavrumuzu kaybettik. Mekanları cennet olsun. Ben başta ailelerine ve tüm şehrimize başsağlığı diliyorum. Rabbim yakınlarına ve herkese sabır versin" ifadelerini kullandı.

Geçen haftanın değerlendirmesi:

Teknik adam, ligde iyi bir başlangıç yaptıklarını ancak iç sahada aldıkları mağlubiyeti değerlendirdi. Uçar, "Aslında iyi başladığımız bir lig, Konya deplasmanı galibiyetiyle başladığımız bir süreçte geçen hafta kendi evimizde, seyircimiz önünde kazanarak devam etmek istiyorduk. Geçen sene şubat ayından beri de evimizde maç kaybetmemiştik aslında baktığımızda. Ama maalesef... arzu etmediğimiz bir sonuçla kapattık geçen haftayı" dedi.

Uçar, maç atmosferinin çok olumlu olduğunu ve taraftarların oluşturduğu ambiyanstan ötürü üzgün olduklarını belirterek, "Onları evlerine mutlu göndermek istiyorduk ama maalesef başaramadık. Ondan dolayı üzgünüz ama o dosyayı kapattık" diye konuştu.

Gaziantep maçı ve takımın durumu:

Hafta sonu Gaziantep'e gideceklerini söyleyen Uçar, rakip takımın ligin zorlu ekibi olduğuna vurgu yaptı. "Gaziantep takımı ligin zor deplasmanlarından bir tanesi. Kadro eskilerinin ana bölümünü koruyorlar; 6-7 tane oyuncu şu an itibarıyla devam ediyor kadrolarında. İlk iki maçta da mağlup olmadılar. Evlerinde oynadıkları Alanya maçında da galibiyete yakın olan taraf bence Gaziantep'ti. Geçen hafta da Eyüp deplasmanından 3 puan çıkarmayı başardılar" ifadelerini kullandı.

Uçar, takım içindeki gelişime dikkat çekerek hazırlıkların sürdüğünü belirtti: "Zor bir maç olacak, orası kesin ama biz de Rizespor olarak gelişmekte olan bir oyunumuz var. Özellikle kamp sezonunun başlangıcından beri oynadığımız hazırlık maçlarını da göz önüne aldığımızda 9 tane maç oynadık. Genel olarak oyun anlamında ben gelişimleri gözlemleyebiliyorum."

Teknik direktör, önceliklerinin kendi oyunlarını sahaya yansıtmak olduğunu vurguladı: "Zor bir maç olsa da biz oraya öncelikli olarak kendi oyunumuzu oynamaya, iyi bir netice alıp geçen hafta mutsuz ettiğimiz seyircimizi bu hafta mutlu etmek istiyoruz. Umarım da başarırız." Uçar sözlerini, kadro durumuna ilişkin bilgi vererek tamamladı: "Aliqulov dışında çok ciddi bir sakatımız yok. Genel olarak hazırlıkların iyi geçtiğini söyleyebilirim."

Uçar ayrıca bu sezon Rizespor olarak ligde iyi işler yapmak istediklerini, ilk haftadaki deplasman galibiyetinin tesadüf olmadığını göstermek istediklerini belirtti ve Gaziantep deplasmanından iyi bir sonuçla dönmeyi umduklarını ifade etti.

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RECEP UÇAR, &quot;ZOR BİR MAÇ OLSA DA BİZ ORAYA ÖNCELİKLİ OLARAK KENDİ...

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RECEP UÇAR, "ZOR BİR MAÇ OLSA DA BİZ ORAYA ÖNCELİKLİ OLARAK KENDİ OYUNUMUZU OYNAMAYA, İYİ BİR NETİCE ALIP GEÇEN HAFTA MUTSUZ ETTİĞİMİZ SEYİRCİMİZİ BU HAFTA MUTLU ETMEK İSTİYORUZ" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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