Fon büyüklüğü ve prim üretiminde öne çıktı: Garanti BBVA Emeklilik'in 2026 ilk yarı performansı

Garanti BBVA Emeklilik 2026 ilk yarı sonuçlarını açıkladı

Garanti BBVA Emeklilik, 2026 yılının ilk yarısında bireysel emeklilik (BES) ve hayat sigortası alanlarında sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydetti. Şirketin toplam BES fon büyüklüğü 374,8 milyar TL olurken, hayat sigortası toplam prim üretimi yılın ilk yarısında 114,8 milyar TL düzeyine ulaştı.

bireysel emeklilikte büyüme ve fon performansı:

Gönüllü BES katılımcı sayısı 2026 ilk yarı sonunda 1 milyon 641 bin kişiye ulaşırken, gönüllü BES fon büyüklüğü yıllık bazda %17,9 artışla 353,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu performans, aynı dönemde sektör büyümesi olan %10,5'in üzerinde gerçekleşti. Toplam BES fon büyüklüğündeki artış ise yıllık bazda %18,2 olarak açıklandı; sektör büyümesi ise %11 civarındaydı.

Katkı paylarında da belirgin bir ivme görüldü: gönüllü BES katkı payı geçen yılın aynı dönemine göre %38 artarken, ek katkı payı %51,2 yükseldi. Otomatik Katılım Sistemi (OKS) tarafında ise şirketin katılımcı sayısı 1 milyon 956 bin 159 olarak kaydedildi; OKS katılımcı sayısında yıllık değişim %1,4 olurken, sektör artışı %0,1 olarak bildirildi.

OKS fon büyüklüğü 21,7 milyar TL'ye ulaşırken, yıllık büyüme %23 seviyesinde gerçekleşti; sektörün OKS fon büyümesi ise %18,6 oldu. 18 yaş altı BES segmentinde şirketin katılımcı sayısı 374 bin 840'a yükseldi ve 18 yaş altı fon büyüklüğü Haziran sonu itibarıyla yaklaşık 22 milyar TL ile yıllık bazda %22,1 artış gösterdi.

hayat ve grup sigortalarında ürün bazlı yükseliş:

Hayat sigortalarında şirket, birikimli, prim iadeli ve ihtiyaca yönelik ürünlerde sektörün üzerinde performans sergiledi. 2026 Haziran sonu itibarıyla farklı hayat ürünleri toplam prim üretimi 11,4 milyar TL olarak kaydedildi. Ürün bazında dağılımda kredi bağlantılı hayat sigortaları 6,8 milyar TL, birikimli ve prim iadeli hayat sigortaları 2,9 milyar TL, ihtiyaca yönelik hayat sigortaları ise 1,6 milyar TL prim üretti.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %47 artış gösterdi. Grup ürünlerinde ise Grup Tamamlayıcı Sağlık, Grup Hayat, Grup Ameliyat ve Grup Kritik Hastalıkları sigortalarının toplam prim üretimi 197 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Fon yönetimi hizmetleri de öne çıktı. Dijital fon danışmanlık hizmeti Otomatik Fon Koçu, Haziran sonu itibarıyla yaklaşık 29 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşırken, 133 bin sözleşmenin fon dağılımlarını yönetti ve 125 bini aşkın katılımcıya hizmet verdi. Gönüllü BES fonlarının ortalama getirisi %8,2 ile sektör ortalaması olan %6,2'nin üzerinde, OKS fonlarının ortalama getirisi ise %18 ile sektör ortalaması %16,2'nin üzerinde gerçekleşti.

Şirket yılın ilk yarısında yatırımcılarla yeni fon seçenekleri de paylaştı. Mevcut faizsiz Altın Katılım Fonu'na ek olarak faizli Altın Emeklilik Yatırım Fonu ve Temiz Enerji Sektörü Hisse Senedi fonu yatırımcılara sunuldu. Faizli Altın Emeklilik Yatırım Fonu kısa sürede 1 milyar TL fon büyüklüğünü aştı ve BEFAS platformu üzerinden fonlara talep arttı.

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı, şirketin müşterilere dijital ve kişiselleştirilmiş çözümler sunmaya devam ettiğini ve fon yönetimi yetkinliklerini geliştirerek müşterilerin birikim yolculuğuna değer katmayı hedeflediklerini belirtti.

Şirket, yılın ikinci yarısında da ürün çeşitliliği ve dijital erişim kanallarını genişleterek müşterilerinin emeklilik ve sigorta ihtiyaçlarını tek bir ekosistem içinde yönetmelerini sağlamayı hedefliyor.

GARANTİ BBVA EMEKLİLİK GENEL MÜDÜRÜ NURDAN TUNAY GÜNAYLI