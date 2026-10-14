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İstanbul'da sağanak ve müdahale: 8 bin personel 2 bin 518 ihbara yanıt

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili sağanak sonrası AFAD ve 112'ye 2 bin 518 ihbar geldi; Beykoz Ömerli'ye metrekareye 193,84 kg yağış düştü, 8 bin personelle müdahale sürüyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 20:40

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EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul'da sağanak ve müdahale: 8 bin personel 2 bin 518 ihbara yanıt

İstanbul'da sağanak ve müdahale: 8 bin personel 2 bin 518 ihbara yanıt

İstanbul Valiliği, kent genelinde 14 Ekim günü etkili olan sağanak yağış nedeniyle AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 2 bin 518 ihbar ulaştığını açıkladı. Yağış, sabah saatlerinden itibaren etkili oldu ve AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde kriz masası oluşturuldu.

müdahale detayları:

Açıklamaya göre, 14 Ekim saat 06.00 ile 20.00 arasında gelen ihbar kayıtlarında bin 277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi ve 2 çatı uçması yer aldı. Ayrıca ihbar kayıtları arasında 76 araç, 808 konut ve 280 iş yeri bulunuyor.

TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) çerçevesinde AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve ilgili diğer kurumlar sahada çalışmalarını sürdürüyor. Kurumlar tarafından görev yapan toplam 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesi müdahalede görevlendirildi; çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

yağış ölçümleri ve etkiler:

Yapılan ölçümlerde en yüksek yağış miktarı Beykoz Ömerli'de metrekareye 193,84 kilogram olarak kaydedildi. Diğer ölçümler ise Arnavutköy'de 125,9 kilogram, Sarıyer-İTÜ Maslak'ta 124,72 kilogram, Çatalca'da 75,2 kilogram, Kartal'da 14,3 kilogram ve Bakırköy'de 6,8 kilogram şeklinde bildirildi.

Saat 20.00 itibarıyla valilik açıklamasında kapalı yol bulunmadığı, havalimanı pistlerinin açık olduğu ve iptal edilen sefer olmadığı belirtildi. Ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğü ve gelişmelerin ilgili birimlerce yakından takip edildiği ifade edildi.

Ayrıca, çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla bu kuruluşlarda görev yapan sosyal hizmet personelinin idari izin kararının kapsamı dışında tutulduğu açıklandı.

İstanbul Valiliği açıkladı: 2 bin 518 ihbara 8 bin personelle müdahale edildi

İstanbul Valiliği açıkladı: 2 bin 518 ihbara 8 bin personelle müdahale edildi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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