Sürü zekâsı sahada: 20 KARGU tek operatörle gerçek mühimmatla hedefleri imha etti

STM sahada millî otonomi ve ateş gücünü sergiledi:

Türk savunma sanayiinin önde gelen şirketi STM, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde geliştirdiği taktik İHA sistemleriyle kapsamlı bir gösteri yaptı. Sahada sergilenen yetenek, ileri otonom sistemler ve sürü zekâsı mimarisinin operasyonel olgunluğunu ortaya koydu.

20 KARGU ile sürü saldırısı:

Tatbikat senaryosu kapsamında düşman yaya unsurlarının tespiti sonrası 20 adet KARGU vurucu İHA'dan oluşan sürü, tek bir operatör gözetiminde otonom olarak havalanıp hedef bölgeye intikal etti. Dağıtık kontrol mimarisi sayesinde İHA'lar aralarında gerçek zamanlı haberleşme kurarak hedef tespiti, sınıflandırma ve paylaşımını koordine etti. Sürü, hedef bölgesinde iki alt gruba (10'ar İHA) ayrılarak eş zamanlı saldırı gerçekleştirdi ve taşıdığı anti-personel harp başlıklarıyla belirlenen hedefleri tam isabetle imha etti.

BOYGA ile nokta isabet:

Gösteride ayrıca mühimmat bırakan İHA BOYGA da görev aldı. Envanterde 2022'den beri bulunan BOYGA, taşıdığı 81 mm İHA mühimmatını hedefe bırakarak isabet sağladı. Tatbikatta STM'nin FPV çözümü KarguFPV kamikaze İHA'lar da görev yaptı.

Seçkin gözlemciler ve önceki başarıların doğrulanması:

Ateş Serbest-2026'daki sürü operasyonunu Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile üst düzey askeri heyetler yerinde takip etti. STM, Mayıs 2026'da gerçekleştirilen EFES-2026 Tatbikatı'nda da dünya savunma literatürüne giren bir uygulama ile 20 KARGU'dan oluşan sürüyle gerçek mühimmat kullanarak otonom saldırı gerçekleştirmişti; Ateş Serbest-2026'da aynı kabiliyet yeniden sahaya taşındı.

STM Genel Müdürü'nün değerlendirmesi:

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, sergilenen kabiliyetlerin Türk savunma sanayiinin otonom sistemler alanında ulaştığı seviyeyi gösterdiğini vurguladı ve şu ifadeleri paylaştı: "Türk mühendisliğinin eseri olan millî teknolojilerimizin sahada sergilediği yüksek performans, bizler için büyük bir gurur kaynağı. STM olarak, ileri otonom sistemler ve sürü zekâsı teknolojilerimizle yalnızca bugünün değil, geleceğin harp sahasına yön veren çözümler üretiyoruz. EFES-2026 Tatbikatı’nda 20 KARGU ile dünya savunma literatürüne giren tarihi bir başarıya imza atmıştık. Ateş Serbest-2026’da bu ileri otonom sürü kabiliyetimizi gerçek mühimmat atışlarıyla bir kez daha sahaya yansıttık. Dünyada yalnızca sayılı ülkenin sahip olduğu bu kritik teknolojiyi milli imkânlarla geliştirmiş olmak ve kahraman ordumuzun sahadaki caydırıcılığına güç katmak, bizim için en büyük gurur kaynağı. Savunma Sanayii Başkanlığımızın öncülüğünde tam bağımsız savunma sanayii vizyonumuz doğrultusunda çalışmaya ve oyun değiştirici sistemlerimizi ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz."

Sürü zekâsı ve teknik kapasite:

STM'nin özgün algoritma ve yazılımları sayesinde sürü sistemindeki taktik İHA'lar, gerçek zamanlı haberleşme ile hedef tespiti, paylaşımı ve önceliklendirmesini yapabiliyor. Mimari, merkezi bir kontrol birimine bağımlı olmadan her bir İHA'nın görev kararını kendi almasına imkân tanıyor; bu dağıtık kontrol sayesinde birimler devre dışı kalsa bile sürü göreve devam edebiliyor. Sürü taktiği, satürasyon saldırısı konseptiyle aynı anda çok sayıda İHA'nın koordineli seyrüseferiyle düşman hava savunmasını etkisizleştirmeyi hedefliyor.

STM algoritmaları, sürü içindeki İHA'ların taşıdıkları mühimmat türüne göre hedeflerle angaje olmasını sağlıyor; örneğin insan veya araç hedeflerini ayırt eden sistem, anti-personel veya zırh delici başlık taşıyan İHA'ların ilgili hedef tipine göre otonom angajman yapmasına imkân tanıyor. Geliştirilen mimaride sürüye gerçek zamanlı yeni İHA eklenip çıkarılabiliyor, görevler güncellenebiliyor ve sürü bölünerek farklı alt görevler icra edebiliyor.

KARGU ve BOYGA'nın operasyonel özellikleri:

Kamuoyunda "kamikaze İHA" olarak bilinen vurucu KARGU, STM tarafından millî imkânlarla geliştirildi ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 2018 yılında girdi. KARGU, farklı arazi koşullarında kullanıldı; bugüne kadar dört kıtada 15 ülkeye ihraç edildi. Sistem, kullanıcıya hızlı mühimmat değiştirme, düşük radar kesit alanı, bir asker tarafından taşınabilirlik ve görev alanında 1 dakika içinde kurulum imkânı sunuyor. Üzerindeki yapay zeka, görüntü işleme ve gelişmiş EO/IR kameralar sayesinde gece-gündüz operasyonu yapılabiliyor; 30 dakikadan fazla havada kalma ve 10 km menzil özellikleri bulunuyor. STM yazılımlarıyla KARGU, GNSS'ten bağımsız görev yapabilme, RF arayıcı başlık ile radar/radyo frekansı yayan sistemleri tespit etme ve JINN Elektronik Harp Podu entegrasyonuyla radarları karıştırarak güvenli operasyon koridoru oluşturma kabiliyetlerine sahip.

Takımın başka üyesi BOYGA ise 81 mm havan mühimmatını geliştirilmiş balistik kestirimle hedefe bırakıyor. BOYGA, 30 dakika uçuş süresi, 3000 metre uçuş irtifası ve 10 km menzil değerlerine sahip; platform 17 kg ağırlığıyla tek bir er tarafından taşınabiliyor. Mühimmat entegrasyonu MKE iş birliğinde gerçekleştirildi ve BOYGA 2022'den beri Türk güvenlik güçlerinde kullanılıyor; 2024'te bir ülkeye ihraç edildi.

STM'nin Ocak 2026'da Ankara Polatlı'da icra ettiği saha testinde de 20 KARGU sürüsü, tamamen millî algoritmalarla tek operatör kontrolünde otonom biçimde gerçek mühimmatla hedeflerini tam isabetle vurmuştu ve Ateş Serbest-2026 bu başarının tekrarı niteliğinde değerlendirildi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN ÖNCÜ MÜHENDİSLİK ŞİRKETİ STM, ATEŞ SERBEST-2026 TATBİKATI’NDA MİLLİ İHA SİSTEMLERİYLE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI.