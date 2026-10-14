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İstanbul’da sağanak yolları nehre çevirdi, rögarlar tıkandı

İstanbul’da sabah başlayan sağanak şiddetini artırdı; Üsküdar Çengelköy ve Kuleli'de rögarlar tıkanıp cadde ve sokaklar suyla doldu, zabıta müdahale etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 22:20

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EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul’da sağanak yolları nehre çevirdi, rögarlar tıkandı

İstanbul’da sağanak yolları nehre çevirdi, rögarlar tıkandı

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağmur, gün içinde etkisini artırarak kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı. Özellikle Üsküdar sınırları içindeki Çengelköy ve Kuleli mevkii, yağışın en yoğun hissedildiği alanlar arasında yer aldı.

etkiler ve gözlemler:

Şiddetli yağış sonrası bazı rögarlar tıkanırken birikimler cadde ve sokakları adeta nehre çevirdi. Taşan suların şiddetiyle bir çöp konteyneri devrilirken, yollarda oluşan su birikintileri gündelik yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Olay yerinde gözlemlenen görüntülerde yolların suyla kaplandığı, araçların ve yaya trafiğinin güçlükle ilerlediği kaydedildi. Su tahliyesinin gecikmesi nedeniyle bazı sokaklarda birikintiler uzun süre çözülemedi.

müdahale ve kurum çalışmaları:

Üsküdar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, su birikintilerini tahliye edebilmek için tıkalı rögar kapaklarına müdahale etti. Ekipler, rögarların açılması ve suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürürken, bölgedeki temizlik ve bakım birimlerinin de devrede olduğu belirtildi.

Yetkililer, yağışın devam etmesi halinde benzer sorunların başka noktalarda da yaşanabileceği uyarısında bulundu ve vatandaşların su birikintilerinden uzak durması gerektiğini belirtti.

Meteorolojik koşulların devamı hâlinde belediye ekiplerinin izleme ve müdahale çalışmalarını sürdüreceği, altyapı bakımının önümüzdeki günlerde öneminin artacağı ifade edildi.

TAŞARAK YOLLARI ADETA NEHRE ÇEVİREN SAĞANAK YAĞIŞTA BİR ÇÖP KONTEYNERİ DEVRİLİRKEN, ZABITA...

TAŞARAK YOLLARI ADETA NEHRE ÇEVİREN SAĞANAK YAĞIŞTA BİR ÇÖP KONTEYNERİ DEVRİLİRKEN, ZABITA EKİPLERİ TIKALI RÖGAR KAPAKLARINA MÜDAHALE ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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