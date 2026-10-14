Maltepe'de otobüsün içini su dolduran anlar kaydedildi

Maltepe'de otobüsün içini su dolduran anlar:

İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağış, gece saatlerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Maltepe'de seyir hâlindeki bir İETT otobüsünün içine yoğun yağmur nedeniyle su dolması, yolcularda tedirginlik yarattı.

Yağışın şehir içi ulaşımına etkisi:

Görüntülerde, otobüsün hareket halinde olduğu sırada taban seviyesinden gelen suyun araç içini kaplamaya başladığı görülüyor. Haber metnine göre yağış nedeniyle bazı yol ve caddeler suyla kaplandı; bu tür olaylar şehir içi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

O anları kaydeden yolcu:

Söz konusu anlar, otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Video, aracın içindeki su birikimini ve yolcuların tepkilerini gösterirken, yağışın anlık etkisini belgeliyor.

Olayla ilgili yetkili bir açıklama veya otobüste zarar ve yaralanma bilgisi haberde yer almıyor; görüntüler yağışın yoğun olduğu anlarda toplu taşımada yaşanan zorluklara işaret ediyor. Bu tür görüntüler, altyapı ve drenaj sistemlerinin yağış anındaki performansına dair tartışmaları tekrar gündeme taşıyor.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ GECE SAATLERİNDE DE ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ. MALTEPE’DE YOLCU TAŞIYAN İETT OTOBÜSÜNÜN İÇİNİ SU BASARKEN, O ANLAR BİR YOLCUNUN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.