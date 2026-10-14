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Sağanakta devrilen ağaç Beşiktaş'ta park halindeki aracın üzerine düştü

İstanbul'da etkili sağanakta Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde bir ağaç rüzgarla park halindeki aracın üzerine devrildi; olay kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 22:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sağanakta devrilen ağaç Beşiktaş'ta park halindeki aracın üzerine düştü

Sağanakta devrilen ağaç Beşiktaş'ta park halindeki aracın üzerine düştü

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve rüzgarın etkisiyle Beşiktaş'ta bir ağaç, Nispetiye Caddesi'nde park halindeki bir aracın üstüne devrildi.

Kentin çeşitli noktalarında yaşanan yoğun yağış birçok cadde ve sokağın suyla dolmasına neden oldu; yağışın etkileri şehir genelinde hissedildi.

Görüntüler ve olayın kaydı:

Ağacın altında kalan araç olay anına dair kameralara yansıdı; kayıtlar, sağanağın Beşiktaş'taki etkisini ortaya koydu.

Olayla ilgili olarak gazeteye yansıyan bilgi bu görüntülerle sınırlı kaldı.

Beşiktaş’ta ağaç devrildi

Beşiktaş’ta ağaç devrildi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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