Onuncu Adana lezzet festivali son gününde Merkez Park'ta yoğun ilgi

Onuncu Adana lezzet festivali Merkez Park'ta son gününü yaşıyor

Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 'Acısıyla Tatlısıyla On Yıl On’ca Lezzet' temasıyla üçüncü ve son gününde ziyaretçilere kapılarını açtı. Etkinlik alanı olarak belirlenen Merkez Park'ta kurulan stantlarda kente özgü lezzetler tanıtılıyor ve yerel mutfak kültürüne odaklanan programlar sürüyor.

Festival alanı ve sunulan lezzetler:

Festivalde sergilenen ürünler arasında Adana kebabı, şalgam, ciğer, bici bici, analı kızlı, içli köfte ve taş kadayıf gibi kente özgü tatlar öne çıkıyor. Organizasyonda yaklaşık 250 işletme stant açtı; ziyaretçiler hem tadım fırsatı buluyor hem de üreticilerle doğrudan iletişim kurabiliyor.

Ziyaretçi yoğunluğu ve esnaf görüşleri:

Stant açan esnaflardan Nuri Erzi, festivalin son gününde dahi yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, 'Şehir dışından ve yurt dışından gelen ziyaretçiler var. Adana Lezzet Festivali, gerçekten uluslararası bir festival oldu. Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Tavuk döneri Adana usulü odun ateşinde ve közde yaptığımız için güzel geri dönüşler alıyoruz. Festivale gelmeyen çok şey kaybetmiştir. Adana her yönüyle güzel bir şehir. İnsanıyla esnafıyla çok güzel. Yemeğini söylemeye bile gerek yok, tartışmaya kapalı bir konu. Bugün son gün. Festival daha bitmedi. Gelmeyen çok şey kaybeder. Herkesi bekliyoruz' dedi.

Ziyaretçiler arasında Mersin'den gelen Sedat Pir ise ailece festivale katıldıklarını söyleyerek, 'Biz de ailece Mersin’den geldik. Gelmeyenlere de tavsiye ederiz. Şu an vakit var. Festival akşam saatlerine kadar sürecek, gelmeyenler gelebilir' ifadelerini kullandı. Bir başka katılımcı Engin Öztürk de etkinliğin eğlenceli ve canlı geçtiğini, 'Adana’da bulunan tüm lezzetler bir arada. Akşama kadar buradayız, etkinliklerin hepsine katılacağız. Adana çok kalabalık. Yemeği seven bir milletiz, herkes burada. Ben son gün katıldım. Son gün olmasına rağmen yoğunluk sürüyor. Çok eğlenceli ve sevecen insanlar var burada' sözleriyle aktardı.

Festivalin son gününde programlar akşam saatlerine kadar devam ediyor; ziyaretçilere hem tadım hem de kültürel etkinlikler sunuluyor. Organizasyon, yerel gastronomiyi öne çıkarırken Adana'nın yemek kültürünü ulusal ve uluslararası ziyaretçilere tanıtmayı amaçlıyor.

Organizatörler ve katılımcılar, festivalin bölge turizmine ve yerel esnafa canlılık kattığını belirtiyor; son güne denk gelen yoğun katılım da etkinliğin ilgi gördüğünü teyit ediyor. Festival alanına gelmek isteyenler için etkinlik akşam saatlerine kadar açık kalmaya devam ediyor.

10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali son gününde ziyaretçilerini ağırlıyor