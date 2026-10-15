İstanbul'da selin bilançosu: 3 bin 57 kişi kurtarıldı, hasar tespitleri sürüyor

koordine çalışmalar ve kurtarma operasyonu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'daki sel felaketiyle ilgili İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda son durumu aktardı. Toplantıda, İstanbul Valisi Davut Gül kriz merkezinde yürütülen çalışmaları Bakan Kurum'a özetledi.

Kurum, konuşmasına selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilekleriyle başladı. Bakan, sahadaki önceliğin can güvenliği olduğunu vurgulayarak, 3 bin 57 vatandaşın emniyet birimleri tarafından sağ salim kurtarıldığını ve güvenli alanlara taşındığını bildirdi. Talep eden vatandaşların misafirhanelerde ağırlanmaya başlandığını, barınma taleplerinin İstanbul Valiliği koordinasyonunda karşılanacağını kaydetti.

yağışın büyüklüğü ve teknik veriler:

Bakan Kurum, İstanbul'da son 83 yılda görülmemiş yoğunlukta bir yağış yaşandığını belirtti. 24 saatte metrekareye 186 kilogram yağış düştüğünü, toplamda ise 273 kilogram yağış kaydedildiğini söyledi; bunun metrekareye yaklaşık 27 santimetre su yüksekliğine denk geldiğini ifade etti. Selin özellikle Sarıyer, Şile, Başakşehir ve Güngören gibi ilçelerde yoğun olduğunu, barajlardaki doluluk oranlarının da bir günde %7 arttığını açıkladı.

Bakan Kurum, şu ana kadar sahada arama-kurtarma bekleyen veya ulaşılamayan herhangi bir vatandaşın bulunmadığını vurguladı ve ekiplerin çalışmasını sürdürdüğünü belirtti. Sahada, 39 ilçede 14 ayrı noktada toplam 110 araçla itfaiye ve belediye ekiplerinin sıcak çorba ve temel ihtiyaç yardımlarını anbean ulaştırdığını söyledi.

hasar tespiti ve altyapı zararları:

Selde meydana gelen zararlarla ilgili olarak Bakan Kurum, koordinasyon merkezine gelen ihbar sayısının 9 bin 755 olduğunu, birimlerin bunların 7 bin 800'üne anında müdahale ettiğini belirtti. Ayrıca, yağışlar nedeniyle 48 toprak kayması vakası ve 53 istinat duvarı yıkımı yaşandığını açıkladı.

Hasar tespit çalışmalarının AFAD koordinasyonunda sürdüğünü söyleyen Kurum, şu ana kadar yapılan tespitlere göre yalnızca Ayazağa'da 300 iş yeri ile 200 araç'ın hasar gördüğünü, hasar tespitlerini hafta sonu itibarıyla tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Acil risk taşıyan binaların tespit edildiğini ve onarımlarına hızla başlandığını ekledi.

Ulaşımda, Eyüpsultan, Sarıyer ve Şile'de toplam 6 güzergâhın trafiğe kapalı olduğunu, yolları açma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. İl ve İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin 7/24 çalıştığını ve tüm ihbarların tek tek değerlendirildiğini belirtti.

Kocaeli ve Sakarya'daki gelişmelere de değinen Kurum, bu illerde hasar tespitlerinin devam ettiğini; Sakarya'da metrekareye 140 kilogram yağış düştüğünü, bir evin yıkıldığını ve bir köprünün çöktüğünü söyledi. Kocaeli'de özellikle Başiskele ve Kartepe ilçelerinde su baskınları ve dere taşkınları yaşandığını, ekiplerin zarar tespiti ve yardımları hane hane sürdüreceğini vurguladı.

Bakan Kurum, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu, "devletimizin iradesi ve şefkatli eli bütün gücüyle burada" mesajını verdi ve hiçbir mağdur vatandaş kalmayana kadar çalışmaların süreceğini kaydetti.

Son olarak, kurumlar tarafından yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre bölgenin yarın sabah itibarıyla yeniden yağış almasının beklendiğini; İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde yağışların kuvvetli olmasının öngörüldüğünü aktardı. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. Ayrıca Zonguldak ve Düzce için turuncu, 23 il için sarı uyarının devam ettiğini belirterek tedbir çağrısında bulundu.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, İSTANBUL’DA YAŞANAN SEL FELAKETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.