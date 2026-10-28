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İtfaiye ekipleri Serik'te sulama kanalına düşen araçtaki iki kişiyi merdivenle kurtardı

Antalya Serik'te sürücünün kontrolünü kaybettiği 07 BTE 630 plakalı hafif ticari araç DSİ sulama kanalına düştü; itfaiye merdivenle iki kişiyi kurtardı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İtfaiye ekipleri Serik'te sulama kanalına düşen araçtaki iki kişiyi merdivenle kurtardı

olay yeri ve kaza:

Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent Mahallesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 07 BTE 630 plakalı hafif ticari araç DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Araç, suyla dolarken içinde bulunanlar mahsur kaldı.

mahsur kalanların kurtarılması:

Kazada yaralanan sürücü Kerem Cem Kambur (20) araç içinde mahsur kalırken, yolcu Hüseyin Eke (25) yaralı sürücüyü araç içerisinden çıkarıp aracın üzerine aldı. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

ekip müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sulama kanalında suyla dolan araçtaki iki kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı. İlk müdahalesi yapılan Kerem Cem Kambur, ambulansla hastaneye götürüldü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ekipler, araç içinde üçüncü bir kişi olabileceği değerlendirmesiyle kanalda tekrar arama yaptı; olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ANTALYA&#039;NIN SERİK İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ HAFİF TİCARİ ARAÇ...

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ HAFİF TİCARİ ARAÇ, DSİ’YE AİT SULAMA KANALINA DÜŞTÜ. ARAÇTA MAHSUR KALAN YARALI SÜRÜCÜ İLE YOLCUSU, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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