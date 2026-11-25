itfaiye ekipleri kilitli avlu kapısını açıp yatağa bağımlı hastayı kurtardı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan yaşlı bir vatandaş için ekipler seferber oldu. Yapılan çalışmayla kilitli avlu kapısı açılarak içeri giren ekipler, yatağa bağımlı hastayı güvenle bulunduğu yerden alıp sağlık ekiplerine teslim etti.

olayın gerçekleştiği adres:

Olay, Emirbeyazıt Mahallesi Hekimbaşı Sokak’ta yaşandı. Yakınlarının durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda müdahale ekibi yönlendirildi.

müdahale süreci:

Adrese ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri, evin kapısı ve avlu girişinin kilitli olduğunu tespit etti. İçeride yatağa bağımlı bir hasta olduğu bilgisinin alınması üzerine itfaiye ekipleri seyyar merdiven yardımıyla avlu kapısını açtı ve sağlık personeliyle birlikte eve giriş yaptı.

İtfaiye tarafından bulunduğu yerden alınan yaşlı hasta, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayda herhangi bir başka yaralanma bildirilmedi.

Olay, acil çağrı koordinasyonunun ve ekiplerin hızlı müdahalesinin, kilitli kapı gibi fiziki engellerin aşılmasında belirleyici olduğunu gösterdi. Yetkililer, benzer durumlarda hızlı ihbarın hayati önem taşıdığını vurguladı.

MUĞLA’DA YATALAK HASTA İÇİN İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU