kaza yeri ve çarpışmanın seyri:

Kaza, D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sibel Çınar idaresindeki 14 ACG 656 plakalı otomobil ile A.Ö. yönetimindeki 14 ABM 774 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 14 ABM 774 plakalı otomobil karşı şeride savrularak önce bir elektrik direğine, ardından kırmızı ışıkta bekleyen T.M. yönetimindeki 14 ADS 964 plakalı otomobile çarptı. Devrilen elektrik direği de kırmızı ışıkta bekleyen E.T. yönetimindeki 14 KR 965 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.

yaralananlar, müdahale ve sağlık durumu:

Kazada, Sibel Çınar'ın bulunduğu otomobildeki 3 kişi araç içinde sıkışarak yaralandı; diğer otomobil sürücüsü A.Ö. de yaralananlar arasındaydı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkışan yaralılar çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Sibel Çınar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Sibel Çınar'ın cenazesinin, Hacınakkaş Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşağısoku Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

SİBEL ÇINAR'IN OTOMOBİLİ (ARŞİV)