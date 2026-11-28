İzmir Körfezi'nde dip tarama çalışmaları sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Temiz Körfez" hedefiyle yürüttüğü dip tarama ve derinleştirme operasyonlarında deniz tabanından çıkarılan malzeme miktarı artmaya devam ediyor. 16 Aralık 2024'te başlatılan çalışmalarda bugüne kadar 1 milyon 655 bin ton dip çamuru alındı. Bu, 25 ton kapasiteli yaklaşık 66 bin 200 hafriyat kamyonunun taşıyabileceği yükle eşdeğer bir hacme denk geliyor.

derinleştirme hedefi ve ekosistem etkisi:

Çalışmaların öncelikli amacı Körfez'de su dolaşımını artırmak, sığlaşmayı engellemek ve deniz ekosisteminin iyileştirilmesini sağlamaktır. Özellikle Çiğli Sasalı açıklarında, yıllar içinde biriken malzemenin temizlenmesiyle bazı noktalarda 20–30 santimetreye kadar düşen su derinliği artırılıyor. Hedef, söz konusu aks boyunca yaklaşık 4 metre derinliğinde bir kanal açarak kuzey rotasındaki doğal su dolaşımını güçlendirmek ve bölgenin ekolojik dengesine katkı sunmaktır.

operasyon ve lojistik detaylar:

Dip tarama programı, iki çamur kazı gemisi ile dört çamur taşıma gemisinden oluşan 6 gemilik bir filoyla yürütülüyor. Operasyonda görevli personel sayısı 150 olarak bildirildi. Deniz tabanından kazı ile çıkarılan malzeme taşıma gemilerine yüklendikten sonra izinli döküm alanına taşınıyor; kazı, yükleme, taşıma ve döküm işlemleri koordineli biçimde gerçekleştiriliyor.

Son bir ayda çıkarılan dip tarama malzemesi 151 bin 215 ton olurken, Mavişehir'de Peynircioğlu Deresi'nin denize açıldığı bölümdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından gemiler Körfez'in kuzey aksına yönlendirildi. Çiğli Sasalı'nın yaklaşık 1,5 deniz mili açığında yürütülen temizlik faaliyetleri, kuzey hattında biriken çamurun Körfez'den uzaklaştırılmasına odaklanıyor.

Uzun vadeli hedef ise toplam 4 milyon ton dip tarama malzemesinin Körfez'den uzaklaştırılması. Bu hedefe ulaşıldığında, aynı 25 ton kapasite esas alındığında yaklaşık 160 bin hafriyat kamyonu dolusu malzeme taşınmış olacak.

temiz körfez için çok yönlü yaklaşım:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dip taramayla sınırlı kalmayıp Körfez'e ulaşan kara kaynaklı kirliliği azaltmayı amaçlayan çok yönlü tedbirler de uyguluyor. Atık su arıtma tesislerinin kapasitesinin artırılması ve altyapının güçlendirilmesi, yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması ve Körfez'e ulaşan derelerin temizlenip ıslah edilmesi gibi çalışmalar İZSU Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

Belediye yetkilileri, İzmir'in simgesi olan Körfez'in daha sağlıklı ve işlevsel bir yapıya kavuşması için çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü vurguluyor. 6 gemi ve 150 personel ile devam eden operasyonların hedefe ulaşana kadar kararlı biçimde yürütülmesi öngörülüyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN "TEMİZ KÖRFEZ" HEDEFİYLE SÜRDÜRDÜĞÜ DİP TARAMA ÇALIŞMALARINDA 1 MİLYON 655 BİN TON DİP ÇAMURU DENİZ TABANINDAN ÇIKARILDI.