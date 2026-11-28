Dört İBB meclisi üyesinin AK Parti'ye katılması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Silivri İlçe Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada İstanbul'daki hizmet eksikliğini vurguladı ve partilerine katılan yeni meclis üyelerini karşıladı. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve teşkilat üyeleri de katıldı.

Katılımlar ve isimler:

Toplam dört İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi üyesi AK Parti'ye geçti: Silivri'de düzenlenen programda CHP'den ayrılan Silivri Belediye Meclisi ve İBB Meclisi üyeleri Tan Hüseyin Kıroğlu ile Mehmet Keleş rozetlerini taktı. CHP'den ayrılan bir diğer isim Cansel Armutlu (Sultangazi), Yeni Parti'den ayrılan Ali Can Yiğit (Maltepe) ise kendi ilçelerinde düzenlenen programlarda katılımlarını açıkladı. Genel katılım sayısı dört olarak belirtildi.

Özdemir'in eleştirileri ve hedefleri:

Özdemir, konuşmasında İBB'nin son dönemdeki çalışmalarını eleştirerek "İstanbul’da 2019’dan bu tarafa Büyükşehir Belediyesi adına hizmetsizlik ve hizmet kuraklığı yaşıyoruz" dedi. Silivri özelinde ulaşım ve kentsel dönüşüm projelerinde yeterli ilerleme görmediklerini belirten Özdemir, kentsel dönüşüm alanında "başlatılan projeler dışında yeni bir adım, yeni bir mücadele" gözlemediklerini ifade etti.

Parti içi katılımlarla ilgili olarak Özdemir, bakanlıklar ve AK Partili belediyelerle iş birliğini sürdürerek İstanbul için eser ve hizmet üretmeyi amaçladıklarını söyledi. "Hizmet yolculuğumuzu daha da büyüterek devam edeceğiz" diyen Özdemir, "Bizim derdimiz İstanbul" vurgusunu yaparak yeni katılanlara hoş geldin dileğinde bulundu.

Sonuç olarak, yapılan katılımlarla birlikte AK Parti'nin İBB Meclisi'ndeki üye sayısı 135'e yükseldi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR, SİLİVRİ İLÇE DANIŞMA MECLİSİ’NDE YAPTIĞI KONUŞMADA, "İSTANBUL'DA 2019'DAN BU TARAFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADINA HİZMETSİZLİK VE HİZMET KURAKLIĞI YAŞIYORUZ." DEDİ.