İzmir körfezi'nde Nusret-2026: insansız sistemlerle mayın harbine hazırlık

Seçkin gözlemci günü gösterileri:

Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Mayın Filosu Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen NUSRET-2026 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü, İzmir Körfezi'nde nefes kesen uygulamalara sahne oldu. 6-16 Ekim 2026 tarihleri arasında İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında icra edilen tatbikata, 26 ülkeden unsurlar; Türkiye'den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birlikler ile sualtı savunma ve mayın harbi dalgıçları ile dost ve müttefik ülkelerden EOD timleri ve gözlemciler katıldı.

Seçkin gözlemci gününe katılan yabancı katılımcılar arasında 7 ülkeden mayın avlama gemileri, 11 askeri ataşe, 32 gözlemci ve 46 patlayıcı madde keşif ve imha personeli yer aldı; toplam 26 ülkeden 89 yabancı personel etkinlikleri takip etti. Gözlemci gününü Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Es-Suud ve askeri personel TCG Salihreis'ten izledi.

Tatbikat safhaları:

Seçkin gözlemci gününde tatbikat üç ana safhada yürütüldü. İlk olarak katılımcılara detaylı bir brifing verildi; ardından harekât unsurlarının uygulamalı gösterilerine geçildi. Gösteride öncelikle TCG Karabiga'dan zamanda ve alanda edilen mayın döküşü gerçekleştirildi. Daha sonra TCG Anamur, demirli mayını insansız su altı aracı ile teşhis etti; tespit edilen mayın, TCG Amasra mayın harbi dalgıçları tarafından imha edildi.

Demonstrasyonun devamında TCG Amasra'nın manevra gösterisi sunuldu; bunun ardından insansız hava aracı ile sürüklenen bir mayın tespit edildi ve uygulanan taktik Pençe Harekatı ile imha edildi. Gösterinin sonunda tatbikata katılan hava ve deniz unsurları tarafından bir geçiş töreni düzenlendi. Tatbikat genelinde 20 gemi, 5 hava aracı ve çeşitli insansız sistemler görev aldı.

Komutanın değerlendirmesi:

Tatbikat sonrası açıklama yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Nusret tatbikatının amaçlarını planlama, icra ve kıymetlendirme yeteneklerini geliştirmek, işbirliğini ve birlikte çalışabilirliği artırmak olarak özetledi. Tatlıoğlu, tatbikatın aynı zamanda tehditlere karşı harbe hazırlığın sınandığı ve geleceğin mayın harbi yeteneklerinin geliştirildiği bir platform olduğunu vurguladı.

Türk Deniz Kuvvetleri mayın harbi konusunda dünyadaki en tecrübeli deniz kuvvetleridir, değerlendirmesinde Tatlıoğlu, Karadeniz'de Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle dökülen mayınların sahile ulaşması ve kontrolden çıkmış insansız araçların oluşturduğu tehditlere dikkat çekti. Bu risklere karşı yürütülen tespit ve imha faaliyetlerinin sürekli icra edildiğini belirtti.

Tatlıoğlu, deniz ticareti ve enerji nakil hatlarının güvenliğinin stratejik önemine işaret ederek Hürmüz ve Babülmendep gibi geçiş noktalarında mayın tehditlerinin küresel ekonomik akışı etkileyebileceğini söyledi. İnsansız deniz araçları, otonom sualtı araçları ve uzaktan kumandalı sistemlerin bu risklerin azaltılmasında önemli imkanlar sunduğunu vurguladı. Yeni nesil mayın avlama gemisi konseptlerinin ve insansız sistem entegrasyonunun, tehlikeli sahalarda personel kullanımını azaltarak görevlerin daha emniyetli ve etkin icra edilmesini sağladığını belirtti.

Tatlıoğlu ayrıca, "Geleceğin mayın harbi, insanlı platformlarla insansız sistemlerin birbirini tamamladığı, gelişmiş sensörlerin ve verilerin etkin biçimde kullanıldığı bütünleşik bir harekat anlayışı üzerine şekillenecektir" sözleriyle, teknolojik gelişmelerin tatbikat hedefleriyle uyumunu özetledi. Nusret Mayın Harbi tatbikatının mevcut yetenekleri güçlendiren, uluslararası işbirliğini geliştiren ve geleceğin mayın harbi ihtiyaçlarına hazırlık sağlayan önemli bir faaliyet olduğu vurgulandı.

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