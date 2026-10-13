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Bursa'da kent güvenliği için yeni çerçeve: afet ve kentsel dirençlilik beyanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 13 Ekim'de Türkiye'de bir ilk olan 'Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi'ni açıkladı; hedef kalıcı dirençlilik kültürü oluşturmak.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bursa'da kent güvenliği için yeni çerçeve: afet ve kentsel dirençlilik beyanı

etkinlik ve katılımcılar:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Türkiye'de bir ilk olan Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi'ni kamuoyuna sundu. Törene Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, akademik oda temsilcileri ve Büyükşehir bürokratları katıldı.

Açılışın ardından hazırlanan tanıtım filmi izlendi ve beyannameye Büyükşehir protokolü tarafından imza konuldu. Tören, protokol üyelerinin panoya imza atmaları ve toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu.

beyannamenin hazırlanış süreci ve bilimsel altyapı:

Başkan Vekili Şahin Biba, beyannameyi tanıtırken belgenin şehir için bir yol haritası olduğunu vurguladı. JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) ile yürütülen çalışmaların, Bursa'nın teknik, fiziksel ve sosyal hassasiyetlerini bilimsel yöntemlerle ortaya koyduğunu belirtti. Biba, "Bilimsel tespitler, somut adımlara dönüşmediği sürece tek başına yeterli değildir" diyerek, beyannameyi uygulanabilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir hedefler içerecek şekilde kurguladıklarını açıkladı.

Beyanname, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlandı ve hazırlık sürecine kamu kurumları, üniversiteler, meslek odaları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri dâhil edildi. Biba, bu ortaklığın beyannameyi "Bursa'nın Afet Anayasası" niteliğine taşıdığını ifade etti.

uygulama ilkeleri ve öncelikler:

Belediye yönetiminin hedefi, beyannameyi sadece bir doküman olarak bırakmamak; onu kurumsal bir kültür ve uygulama standardı hâline getirmek. Biba, afet yönetiminin yalnızca afet sonrası müdahale değil, risklerin kaynağında önlenmesi gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Gerçek afet yönetimi, felaket yaşandıktan sonra sahada olmaktan ibaret değildir."

Bu çerçevede yatırımların, altyapı ve imar kararlarının afet senaryoları göz önünde bulundurularak planlanacağı belirtildi. Örneklerle açıklanan yaklaşımda; yolların, köprülerin, kamu binalarının ve parklardaki düzenlemelerin afet anında erişim, toplama ve geçici barınma gibi ihtiyaçları karşılayacak şekilde dizayn edilmesi öne çıktı. Ayrıca altyapı yatırımlarının normal zaman işlevselliğinin yanı sıra afet sonrası ne kadar çabuk geri getirilebileceği de değerlendirmeye alınacak.

Beyannamede yer alan taahhütler, belediyenin görev ve yetki sınırları içinde mali açıdan gerçekçi, ölçülebilir ve sürdürülebilir olacak şekilde tasarlandı. Hedef, klasik belediyecilik anlayışını aşarak tüm kademelerde bağlayıcı bir dirençli kent vizyonu oluşturmak.

kapsam ve taahhütler:

Belgenin içeriğinde öne çıkan başlıklar şunlar:

• Afet dirençli kentsel planlama
• Deprem dirençli yapı zorunluluğu
• Köprü ve ulaşım güvenliği
• Altyapı güvenliği
• Yapı denetiminde şeffaflık ve teknik güvence
• Akıllı şehir ve kent bilgi sistemi
• İklim ve çoklu afet yaklaşımı
• Afet eğitimleri, tatbikatlar ve kurumlararası iş birliği
• Özel gereksinimli ve kırılgan grupların afetlere hazırlığı ve korunması

Bu başlıklar, beyannameyi hem planlama hem de uygulama safhasında yönlendirecek somut taahhütleri içeriyor ve belediyenin tüm birimlerinin eşgüdümlü çalışmasını şart koşuyor.

gelecek vizyonu ve ortak sorumluluk:

Biba, afet güvenliğinin siyasi farklılıkların üstünde bir mesele olduğunu belirterek, Bursa'nın 17 ilçesi, kamu kurumları, üniversiteler, meslek odaları, sanayi ve sivil toplumla ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Beyannamenin bir ilk olmasının ötesinde, "nesiller boyu devam edecek kalıcı bir kurumsal kültüre dönüşmesi" gerektiğini söyledi.

Sonuç olarak Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi, şehirde afetlere hazırlık ve risk azaltma anlayışını kurumsallaştırmayı hedefleyen kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Belediye yetkilileri, belgenin uygulanması ve taahhütlerin izlenmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti ve beyannameyi Bursa için uzun vadeli bir güvence olarak tanımladı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA AÇIKLAMA YAPTI

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA AÇIKLAMA YAPTI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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