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Çayırova'da minikler için kitap ve etkinlik dolu kütüphaneler

Çayırova Belediyesi'nin Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Akse Kitap Kahve içindeki çocuk kütüphaneleri, 0-16 yaşa kitap ve etkinlik sunuyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çayırova'da minikler için kitap ve etkinlik dolu kütüphaneler

Çayırova'da çocuklara yönelik mekanlar

Çayırova Belediyesi bünyesindeki iki kitap kahve, minik okurları hem kitaplarla hem de öğretici etkinliklerle buluşturuyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ile Akse Kitap Kahve içinde yer alan çocuk kütüphaneleri, ilçedeki 0-16 yaş grubuna yönelik hizmet veriyor ve farklı ihtiyaçlara hitap eden alanlar sunuyor.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve'deki imkânlar:

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve'nin ikinci katında konumlanan çocuk kütüphanesi; kitap rafları, bir eğitim sınıfı, aktivite odaları, masal alanı ve zeka oyunları gibi materyallerle donatıldı. Bu düzenleme, hem bireysel okuma hem de grup çalışmaları için uygun fiziksel ortam sağlıyor ve etkinlik malzemeleriyle çocukların öğrenme süreçlerini destekliyor.

Etkinlik takvimi ve duyurular:

Kütüphanede her hafta çarşamba ve cuma günleri düzenlenen masal saatleri, gelişimi destekleyici çalışmalar ve oyun temelli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Amaç, çocukların kitaplarla erken yaşta tanışmasını, hayal güçlerini geliştirmesini ve sosyal etkinliklere katılmasını teşvik etmek. Etkinliklere ilişkin duyurular, Çayırova İlçe Halk Kütüphanesinin Instagram hesabı üzerinden paylaşılıyor.

Akse Kitap Kahve bünyesindeki çocuk kütüphanesi de minik ziyaretçilerini ağırlıyor; her iki mekân da aileler için ulaşılabilir alternatifler sunuyor. Veliler ve çocuklar, belirtilen etkinlik günleri ve sosyal medya duyuruları aracılığıyla programları takip ederek katılım sağlayabilirler.

ÇAYIROVA BELEDİYESİNİN PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KİTAP KAHVE VE AKSE KİTAP KAHVE BÜNYESİNDE...

ÇAYIROVA BELEDİYESİNİN PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KİTAP KAHVE VE AKSE KİTAP KAHVE BÜNYESİNDE HİZMET VEREN ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ, KİTAPLARIN YANI SIRA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE ÇOCUKLARIN ÖĞRENMESİNE VE EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRMESİNE İMKAN SUNUYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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