Bolu’da amatör sporun başarılı isimleri plaketlerle ödüllendirildi

Törenin kapsamı ve katılımcılar:

Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen "Yılın Enleri Ödül Töreni", Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlendi. Törene Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemalettin Metin, spor federasyonlarının il temsilcileri, protokol üyeleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

plaket takdimi ve vurgulanan hedefler:

Törende, yıl boyunca farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle Bolu'yu temsil eden sporculara plaketleri takdim edildi. Etkinlikte sporcuların azim ve özverisi öne çıkarıldı; amatör sporun güçlendirilmesi ve gençlerin spora yönlendirilmesinin önemi tekrarlandı. Organizasyon boyunca, antrenörlerin ve kulüplerin katkıları da takdir edildi.

gelecek için atılacak adımlar:

Emrullah Güler tören sırasında, gençlerin sporla buluşması, yetenekli sporcuların desteklenmesi ve kent genelinde spor kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Tören, sporcuların ve antrenörlerin emeğinin ödüllendirilmesinin ardından plaket takdimiyle sona erdi.

BOLU’DA AMATÖR SPOR HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN "YILIN ENLERİ ÖDÜL TÖRENİ"NDE, FARKLI BRANŞLARDA BAŞARI ELDE EDEN SPORCULARA PLAKET VERİLDİ.