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Yıldırım gençlik merkezinde güz okulu ile yeni beceri dönemine davet

Yıldırım Gençlik Merkezi’nin ücretsiz Güz Okulu 19 Ekim’de başlıyor; tüm yaş gruplarına yönelik hobi ve kişisel gelişim kurslarına kayıtlar sürüyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Emre Koç

Yıldırım gençlik merkezinde güz okulu ile yeni beceri dönemine davet

Yıldırım gençlik merkezinde güz okulu kapılarını açıyor

Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerinin kişisel gelişimini ve sosyal yaşamını zenginleştirmek amacıyla sürdürülen eğitim programlarına bir yenisini ekliyor. Yıldırım Gençlik Merkezi bünyesinde organize edilen Güz Okulu, 19 Ekim itibarıyla yeni döneme başlayacak ve farklı yaş gruplarına yönelik ücretsiz kurslar sunacak.

Kayıtlar devam ediyor:

Kurslar hem çocuklara hem yetişkinlere hitap edecek şekilde planlandı. Katılımcılar, yeni beceriler edinmenin yanı sıra sosyalleşme ve yetenek keşfi fırsatı yakalayacak. Eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Başvurular, kadinaile.yildirim.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Kayıtların açık olduğu dönemde kontenjan bilgileri ve kurs programlarına ilişkin detaylar yine ilgili internet sayfasında duyurulacak.

Farklı branşlarda eğitim:

Programda yetişkinler için takı yapım teknikleri, turistik ve hediyelik eşya yapımı, oyuncak yapımı, fotoğraf çekimi, hitabet ve diksiyon, resim sanatı, okuma yazma ve temel eğitim ile İngilizce kursları bulunuyor. Çocuklara yönelik eğitimler arasında resim sanat eğitimi, zeka oyunları ve satranç yer alıyor. Ayrıca 8-11 ve 12-15 yaş grupları için ayrı İngilizce kursları planlandı; böylece genç katılımcılar dil becerilerini yaş gruplarına uygun yöntemlerle geliştirme imkânı bulacak.

Programın ücretsiz olması ve çeşitliliği, farklı ilgi alanlarına sahip vatandaşlar için erişilebilir fırsatlar oluşturuyor. Kurslara katılanlar hem hobi düzeyinde hem de kişisel gelişim odaklı kazanımlar elde edecek, yeteneklerini keşfedecek ve topluluk içinde aktif rol alabilecekler.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Hemşehrilerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirebilecekleri fırsatlar sunmaya devam ediyoruz. Yıldırım Gençlik Merkezimizde düzenlediğimiz Güz Okulu kurslarıyla her yaştan hemşehrilerimizin yeni beceriler kazanmasını, yeteneklerini keşfetmesini ve sosyal hayatın içinde daha aktif yer almasını amaçlıyoruz. Yıldırım’da eğitimi, üretimi ve kişisel gelişimi destekleyerek vatandaşlarımızın yaşamına değer katıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Yıldırım Gençlik Merkezi Güz Okulu kurslarımıza katılmaya davet ediyorum."

Kayıt ve kurs programı hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin kadinaile.yildirim.bel.tr adresini takip etmeleri ve 19 Ekim başlangıç tarihine hazırlıklı olmaları öneriliyor.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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