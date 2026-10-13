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İTSO'da yüksek destek: Nedim İncebay 48 oyla başkanlığa yürüdü

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası seçiminde 49 oyun 48'ini alan Nedim İncebay başkanlığa seçildi; Yavuz Uğurdağ'ın 8 yıllık dönemi sona erdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Emre Koç

İTSO'da yüksek destek: Nedim İncebay 48 oyla başkanlığa yürüdü

seçim sonucu:

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) yönetim kurulu başkanlığı seçimi, meclis üyelerinin katılımıyla tamamlandı. Kullanılan 49 oyun 48'ini alan Nedim İncebay, odanın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirlendi. Seçimde bir oy boş çıktı ve böylece mevcut başkan Yavuz Uğurdağ'ın sekiz yıllık dönemi sona erdi.

yönetim kurulu oy dağılımı:

Seçimler kapsamında yönetim kurulu üyeleri için de oy kullanıldı. Aldıkları oylar şu şekilde açıklandı: Umut Ortakçı ve İsmail Sülek 47'şer oy, Talha Öziş 46 oy aldı. Diğer yönetim kurulu üyeleri ise her biri 48 oyla yönetime seçildi. Bu sonuçlar, yeni dönemin yönetsel kadrosunu netleştirdi.

İncebay'ın teşekkürleri ve öncelikleri:

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Nedim İncebay, meclis üyelerine teşekkür etti ve oy dağılımının kendisine duyulan güvenin göstergesi olduğunu vurguladı. İncebay, "İlk önce tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Oy çokluğu diyebiliriz, bir oy sadece boş kaldı. Bu güven dolayısıyla bana karşı rakip olanlar da vardı, beraber çalıştıklarımız da vardı. İnegöl için, İnegöl ekonomisi için hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni başkan, hemen çalışmalara başlayacaklarını ve İnegöl ekonomisi için hayata geçirilmesi planlanan projelere öncelik vereceklerini belirtti. İncebay, "Sözlerimiz var, bir an önce iş yapmamız lazım. İnegöl'ün ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun" sözleriyle yeni döneme ilişkin kararlılığını dile getirdi.

İTSO'da yeni yönetimin belirlenmesiyle birlikte gözler, İnegöl iş dünyasının beklentilerine ve yönetimin önümüzdeki dönemde kamuoyuna açıklayacağı projelere çevrildi. Seçim sonuçları, odada hızlı bir devir teslim ve çalışmaların ivedilikle başlaması beklentisini güçlendirdi.

İNEGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (İTSO) YÖNETİMİ

İNEGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (İTSO) YÖNETİMİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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