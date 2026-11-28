Tiran'da bağımsızlık günü protestosu

Binlerce gösterici, ülkenin 114. bağımsızlık yıl dönümünde başkent Tiran'da bir araya gelerek Edi Rama'nın istifasını talep etti. Kalabalık, İskender Bey Meydanı'nda toplandı; farklı bölgelerden ve yurt dışından gelenlerin de bulunduğu göstericiler, ellerinde Arnavutluk bayraklarıyla sloganlar attı. Bazı katılımcıların maske taktığı ve sopalar taşıdığı görüldü.

gösterinin seyrinde yaşananlar:

Göstericiler meydandan Başbakanlık binasının bulunduğu Ulusun Şehitleri Bulvarı'na yürüdü. Burada bazı grupların polise ve kamu binalarına molotof kokteyli ile taş attığı, güvenlik güçlerinin ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği bildirildi. Gerilim, kalabalığın Başbakanlık binası önüne yaklaşmasıyla arttı.

yaralananlar ve sağlık müdahalesi:

Savunulan resmi verilere göre protestolarda 8 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı'nın ilk açıklamasına göre yaralılar arasında bir polis memuru, iki medya mensubu ve beş gösterici bulunuyor; yaralılardan dördü Tiran Üniversitesi Travma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay öncesinde polis, başkente giriş ve çıkış sağlayan ana yollarda araç kontrolleri gerçekleştirdi. Bu önlemler, bağımsızlık kutlamalarının yapıldığı günde güvenliği sağlama amacıyla alındı.

protestoların kökeni:

Bugünkü eylem, ülkedeki geniş protesto dalgasının bir parçası. Mayıs sonunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı bir yatırım şirketinin koruma altındaki bir doğal alanda turizm projesi planlamasına karşı başlayan ve flamingoların yuvalama alanlarının savunulması için düzenlenen gösteriler, "Flamingo Devrimi" adıyla anıldı. Bu hareketi, eylül ayında başlayan ve şiddet olaylarıyla öne çıkan öğrenci gösterileri takip etti.

Öğrencilerin daha iyi eğitim ve yaşam koşulları talepleri muhalefet partilerinin desteğini aldı ve zamanla protestoların ana talepleri arasına Başbakan Edi Rama'nın istifası da girdi. Bağımsızlık töreniyle çakışan bugünkü gösteri, bu birikimin sokakta görünür hale gelmesi olarak değerlendiriliyor.

Arnavutluk’un bağımsızlık yıldönümünde başkent Tiran’da bir araya gelerek Başbakan Edi Rama’nın istifasını isteyen protestocular polise molotof kokteyli ve taş fırlatırken, güvenlik güçleri kalabalığa tazyikli suyla müdahale etti.