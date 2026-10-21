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İzmir'de Roma'nın izleri: Konak'ta 2 bin yıllık Zeus mermer başı ele geçirildi

Başsavcılık koordinasyonunda Konak'ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık Zeus mermer başı ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İzmir'de Roma'nın izleri: Konak'ta 2 bin yıllık Zeus mermer başı ele geçirildi

operasyonun detayları:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Konak ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde bir otomobilde arama yapıldı ve araç içinde Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık Zeus mermer heykel başı bulundu.

Yetkililer tarafından yapılan ilk değerlendirmede eserin döneme ait olduğu ve özgün özellikler taşıdığı belirlendi. Bulunan parça mermer malzemeden işlenmiş bir heykel başı niteliğinde olup, koruma gerektiren bir kültür varlığı olarak değerlendirildi.

hukuki durum ve gözaltılar:

İncelemede, eserin 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi. Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı ve şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve bulunanın niteliği ile kaçakçılık zincirinin aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

İZMİR&#039;İN KONAK İLÇESİNDE POLİSİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA ROMA DÖNEMİNE AİT YAKLAŞIK 2 BİN YILLIK...

İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDE POLİSİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA ROMA DÖNEMİNE AİT YAKLAŞIK 2 BİN YILLIK ZEUS MERMER HEYKEL BAŞI ELE GEÇİRİLİRKEN, 3 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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