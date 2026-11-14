Üsküdar çocuk köyü ara tatilde yeniden canlandı

etkinlikte neler yapıldı:

Üsküdar Belediyesi'nin ara tatil programı kapsamında düzenlenen etkinlik, çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü. Gün boyu devam eden organizasyonda çok sayıda minik, çeşitli aktivitelere katılarak keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik alanında kurulan 7 farklı atölye istasyonu çocuklara el becerileri ve yaratıcılık atölyeleri sundu. Ayrıca minikler at binme deneyimi yaşadı, oyun alanlarında oynadı ve çiftlik hayvanlarıyla yakından tanışma fırsatı buldu.

ikramlar ve ailelere yönelik düzenlemeler:

Program boyunca katılımcılara küçük ikramlar dağıtıldı; etkinlikte kestane, limonata, süt mısır, Osmanlı macun şekeri, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi geleneksel tatlar sunuldu. Ailelerin ve çocukların konforu için alan düzenlemeleri ve güvenlik önlemleri de alındı.

çocuk köyünün geçmişi ve hedefi:

Üsküdar Çocuk Köyü, 2024 yılının mart ayında hizmete açılmış ve 85 bin metrekarelik alanda geleneksel köy yaşamını şehir içinde çocuklarla buluşturmayı amaçlamıştı. Açılışın ardından bir süre aktif olarak kullanılmayan tesis, yapılan düzenlemelerle yeniden hizmete sokuldu ve bu etkinlikle çocukların ve ailelerin kullanımına tekrar sunuldu.

başkan vekilinin değerlendirmesi:

Etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu, çocuklarla yakından ilgilenip ikramlarda bulundu ve at binme etkinliğine katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Sarıoğlu, otoparkın dolu olduğunu belirterek bunun iki yıllık bir özlemin sonucu olduğunu ifade etti; tesisin yapılış amacının şehir yaşamında çocuklara köyü canlı göstermek olduğunu vurguladı.

Sarıoğlu ayrıca, alanın hayvanların yokluğunda boş kaldığını, yapılan girişimlerle atların, ineklerin ve koyunların geri getirildiğini belirtti ve 'İnşallah burayı bu şekilde yaşatmaya ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz' sözleriyle etkinliğin kalıcı olacağı mesajını verdi.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MUHAMMED EMİN SARIOĞLU(ORTADA) ÇOCUKLARA İKRAMLARDA BULUNUP AT BİNME ETKİNLİĞİNDE MİNİKLERE EŞLİK ETTİ. BİR SÜRE AKTİF OLARAK KULLANILMAYAN ÇOCUK KÖYÜ, YENİDEN ÇOCUKLARIN VE AİLELERİN HİZMETİNE SUNULDU.