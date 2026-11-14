Kayseri görme engelliler kulübü ligde üçüncülüğü evindeki zaferle perçinledi

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Deplasmanlı Süper Ligi'nde sezonu Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Sezonun son karşılaşmasında sahasında karşılaştığı Bursa Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup eden Kayseri temsilcisi, aldığı galibiyetle ligi üç puanla kapadı.

son maçın önemi ve maç gelişimi:

Lig boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çeken Kayseri ekibi, final maçında saha avantajını iyi kullandı ve rakibini iki golle mağlup ederek sezonu güçlü bir sonuçla noktaladı. Maçtaki skoru ve sonucun getirdiği sıralama, kulübün bu sezonki performansının somut bir göstergesi oldu.

kulüp açıklaması ve teşekkür:

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, sezon boyunca mücadele eden sporcular ve emeği geçen teknik ekibin tebrik edildiği; ayrıca takıma destek veren herkese teşekkür edildiği belirtildi. Kulüp yetkilileri, elde edilen üçüncülüğün camia için önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

KAYSERİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ, TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU DEPLASMANLI SÜPER LİGİ’NDE SEZONU TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLARAK TAMAMLADI.