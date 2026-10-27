İzmit'te tramvay çarpması sonucu 71 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

olayın oluşu:

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Milli İrade Meydanı tramvay hattında bugün meydana gelen kazada, Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay yolun karşısına geçmeye çalışan kişilerle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Nesime Sert (71) tramvayın altında sıkıştı, yanında bulunan A.K. de çarpmanın etkisiyle yaralandı.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tramvayın altında kalan Nesime Sert'i bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralıları hastaneye sevk etti.

Her iki yaralı da Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Nesime Sert kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı A.K.'nin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun hayati tehlike içermediği bildirildi.

Olayın ayrıntıları ve kazanın oluş biçimiyle ilgili gelişmeler, yetkililerin çalışmaları doğrultusunda netlik kazanacak. Emniyet ve kurtarma ekiplerinin müdahalesi olay yerinde sonrasında ulaşımda kısa süreli aksamalara sebep oldu.

Kocaeli'de tramvayın altında kalan hayatını kaybetti