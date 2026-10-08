İzmit'te uzun süreli cezası kesinleşen hırsızlık şüphelisi yakalandı

olayın gelişimi:

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Operasyon, uzun süren takip ve istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi.

soruşturmanın ayrıntıları:

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre şüphelinin, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan arandığı belirlendi. Polis ekipleri tespit edilen adrese operasyon düzenleyerek şahsı gözaltına aldı.

ceza bilgisi ve sonraki süreç:

Şüpheli hakkında kesinleşmiş olan ceza 21 yıl 4 ay 22 gün hapis olarak kayıtlara geçti. Yakalanan kişi, gerekli adli işlemler için emniyete teslim edildi ve hakkında uygulanacak yasal süreç başlatıldı.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE, HAKKINDA 21 YIL 4 AY 22 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI.