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Jandarma ihbarla harekete geçti: Boğazlıyan'da kaçak kazıda 4 gözaltı

Yozgat'ta Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 ihbarı üzerine hilti, kürek, kazma, balyoz ve jeneratörle kaçak kazı yapan 4 kişiyi yakaladı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarma ihbarla harekete geçti: Boğazlıyan'da kaçak kazıda 4 gözaltı

Olayın gelişimi:

Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden gelen ihbar üzerine kaçak kazı yapıldığı tespit edilen alana sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kazı izleri ve yapılan çalışmaların devam ettiğini belirledi.

Operasyon sırasında yapılan aramada hilti, kürek, kazma, balyoz ve jeneratör ele geçirildi. Ekipler, kazıda kullanılan malzemeler ve çevresel izler üzerinden delil topladı.

Şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kimlikleri ve olayla bağlantılarına ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Yetkililer, yakalanan kişiler hakkında adli işlemlerin devam ettiğini bildirdi ve jandarma ekiplerinin bölgede kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetimlerini sürdüreceğini açıkladı.

YOZGAT’TA KAÇAK KAZI YAPAN 4 KİŞİ YAKALANDI. -

YOZGAT’TA KAÇAK KAZI YAPAN 4 KİŞİ YAKALANDI. -

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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