ASAT'tan kademeli tarife: su tasarrufuna ve sosyal desteğe katkı

ASAT'ın kademeli tarife uygulaması:

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunmasını teşvik eden kademeli tarife sistemiyle hem çevresel hem de sosyal hedefleri bir arada yürütüyor. Uygulama; suyu bilinçli tüketen abonelere ekonomik avantaj sağlarken doğal kaynakların korunmasını ödüllendiriyor.

Mesken aboneleri için getirilen düzenlemeye göre aylık toplam su tüketimi 5 metreküpü geçmeyenler, normal birim fiyat olan 34,05 TL yerine 16,64 TL üzerinden ücretlendiriliyor. Bu uygulama temel insani su ihtiyacını destekleyerek düşük tüketimi maliyet avantajına dönüştürüyor ve aile bütçelerine katkı sağlıyor.

üretim ve işletmelere yönelik destekler:

ASAT, yalnızca konut abone gruplarını değil üretime katkı sağlayan kesimleri de hedefleyen indirimler uyguluyor. Küçük ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla işyeri abonelerinde ilk 10 metreküplük su ve atık su tüketimine indirim uygulanıyor; bu sayede Antalya, Büyükşehir belediyeleri arasında en düşük işyeri su tarifesine sahip illerden biri olarak öne çıkıyor.

Hayvancılıkla uğraşanlara yönelik düzenlemede ise mesken ve hayvancılık amaçlı su kullanan abonelerin büyükbaş ve küçükbaş faaliyetleri kapsamında ilk 50 metreküp su tüketiminde yaklaşık yüzde 94 oranında indirim uygulanıyor. Bu indirim, üreticilerin işletme maliyetlerini düşürmeyi ve kırsal üretimi desteklemeyi hedefliyor.

sosyal indirimler ve muafiyetler:

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ASAT, farklı toplumsal gruplara geniş kapsamlı indirimler sağlıyor. Sağlık kurulu raporunda engellilik oranı %40 ve üzeri olan vatandaşların aboneliklerinde %40 indirim uygulanıyor. Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar, malul gaziler ile şehit dul ve yetimlerinin aboneliklerinde ise %90 indirim var.

Ayrıca 5774 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan üstün başarı göstermiş sporcuların aboneliklerinde %50 indirim uygulanıyor. Sosyal kart sahibi vatandaşlar ile Antalya’da öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ilk 10 metreküplük su bedeli ise Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

ASAT Genel Müdürlüğü'nün kademeli tarife ve indirim paketleri, su tasarrufunu ödüllendirirken üretimi desteklemeyi ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu uygulamalar, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlarken vatandaşa doğrudan ekonomik fayda sunmayı hedefliyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SU KAYNAKLARININ KORUNMASINI TEŞVİK EDEN KADEMELİ TARİFE SİSTEMİ İLE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI BULUŞTURARAK VATANDAŞLARA ÖNEMLİ AVANTAJLAR SUNUYOR.