Dolar 48,1047 -0,03%
Euro 56,1466 -0,09%
Bist 14.560,23 -0,35%
Altın Gram 7.180,40 -0,23%
EUR/USD 1,1643 -0,13%
Brent Petrol 87,37 +0,49%
--°

Başiskele eğitime 24 sınıf daha kazandıracak

Barbaros Mahallesi'ne 3 katlı, 4.020 m² alanda 24 sınıflı ve 2 anasınıflı Güzel İşler İlkokulu için Kocaeli'de protokol imzalandı; açılış 2027-2028.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Başiskele eğitime 24 sınıf daha kazandıracak

Protokol töreni:

Kocaeli Valiliği'nde düzenlenen törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın katıldı. Tören kapsamında, Başiskele Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi'nde yaptırılacak olan Güzel İşler İlkokulu için protokol yetkililer tarafından imzalandı. Proje, 'Eğitime %100 Destek Kampanyası' kapsamında hayata geçirilecek işlerden biri olarak açıklandı.

Okulun özellikleri:

Planlanan yeni eğitim binası, 3 katlı bir yapı olacak ve toplamda 4 bin 20 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. Okul bünyesinde 24 sınıf ve 2 anasınıfı yer alacak şekilde düzenleme yapıldı. Yetkililer, projenin 2027-2028 eğitim-öğretim yılında hizmete başlamasının hedeflendiğini belirtti.

Başkanın değerlendirmesi:

Yasin Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eğitime yapılan yatırımlara vurgu yaptı ve 'Gençlerimizin geleceğine ve eğitime yaptığımız yatırımları, şehrimizin ve ülkemizin yarınlarına bırakacağımız en kıymetli eserler olarak görüyoruz. Güzel İşler İlkokulumuzu en kısa sürede tamamlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Başiskele’mize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun' ifadelerini kullandı. Belediye yetkilileri, projenin takip edileceğini ve inşaat çalışmalarının en kısa sürede başlatılacağını açıkladı.

Protokolün imzalanmasıyla birlikte, yerel yönetim ve il temsilcileri arasındaki iş birliğinin sürdüğü ve kentin eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımların devam ettiği vurgulandı. Yeni okulun tamamlanması, bölgedeki öğrenci kapasitesini artırarak eğitim hizmetlerine doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabağ’ın yeniden inşasına üniversitelerden bilimsel destek
images

Harflerle yeni bir başlangıç: KAYMEK'le okuma yazma hayali gerçeğe dönüşüyor
images

Şahinbey Belediyesi gençleri yapay zeka üreticisi olmaya hazırlıyor
images

Okulda trafik bilinci: jandarmadan öğrenci ve öğretmenlere eğitim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırsal mahallelerin ulaşımı için kapsamlı yol seferberliği devam ediyor

Gürpınar su ürünleri halinde zaman ve tür yasağı ihlali sonucu 700 kilo orkinosa el konuldu

Şaphane'de İlyas Ercan Aslan'ın anısı kabri başında yad edildi

Ula’da yol kenarında yükselen alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı