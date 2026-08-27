Başiskele eğitime 24 sınıf daha kazandıracak

Protokol töreni:

Kocaeli Valiliği'nde düzenlenen törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın katıldı. Tören kapsamında, Başiskele Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi'nde yaptırılacak olan Güzel İşler İlkokulu için protokol yetkililer tarafından imzalandı. Proje, 'Eğitime %100 Destek Kampanyası' kapsamında hayata geçirilecek işlerden biri olarak açıklandı.

Okulun özellikleri:

Planlanan yeni eğitim binası, 3 katlı bir yapı olacak ve toplamda 4 bin 20 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. Okul bünyesinde 24 sınıf ve 2 anasınıfı yer alacak şekilde düzenleme yapıldı. Yetkililer, projenin 2027-2028 eğitim-öğretim yılında hizmete başlamasının hedeflendiğini belirtti.

Başkanın değerlendirmesi:

Yasin Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eğitime yapılan yatırımlara vurgu yaptı ve 'Gençlerimizin geleceğine ve eğitime yaptığımız yatırımları, şehrimizin ve ülkemizin yarınlarına bırakacağımız en kıymetli eserler olarak görüyoruz. Güzel İşler İlkokulumuzu en kısa sürede tamamlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Başiskele’mize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun' ifadelerini kullandı. Belediye yetkilileri, projenin takip edileceğini ve inşaat çalışmalarının en kısa sürede başlatılacağını açıkladı.

Protokolün imzalanmasıyla birlikte, yerel yönetim ve il temsilcileri arasındaki iş birliğinin sürdüğü ve kentin eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımların devam ettiği vurgulandı. Yeni okulun tamamlanması, bölgedeki öğrenci kapasitesini artırarak eğitim hizmetlerine doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ