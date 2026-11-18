Kaza ve müdahale:

Giresun Merkez Teyyaredüzü Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Sürücü Emine Topşir (61) idaresindeki 28 AV 422 plakalı otomobilde bulunan diğer kişinin Abdullah Topşir (57) olduğu bildirildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışması ve sağlık müdahalesi:

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç içinde sıkışan iki kişi çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Abdullah Topşir'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücü Emine Topşir olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

inceleme başlatıldı:

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeni ve oluş biçimi, görgü tanıklarının ifadeleri ile olay yeri incelemesi sonuçları doğrultusunda belirlenecek; soruşturma devam ediyor.

OLAY YERİ GENEL GÖRÜNTÜ