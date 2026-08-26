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Adıyaman'da park önünde motosikletin çarpması sonucu iki yaya yaralandı

Adıyaman Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi yakınında motosikletin yayalara çarpması sonucu Esra ve İkra Oğuz yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da park önünde motosikletin çarpması sonucu iki yaya yaralandı

Adıyaman'da motosikletin yayalara çarpması

Adıyaman'da Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı civarında meydana gelen kazada iki yaya yaralandı. Olayda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet yol kenarında bulunan Esra Oğuz ve İkra Oğuz'a çarptı.

Kaza yerinde yaşananlar:

Çarpmanın etkisiyle her iki yaya yere savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı nokta, Atatürk Caddesi ile Demokrasi Parkı çevresi olarak belirtildi.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki kişi de Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; sürücünün ve motosiklet plakasının tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLETİN YAYALARA ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLETİN YAYALARA ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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