İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle araç yangını kontrol altına alındı

Edremit'te araç yangını söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Tahtakuşlar Mahallesi Köy İçi Yolu üzerinde bir araçta başlayan yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Olayla ilgili ilk bilgiler, alevlerin aracın iç kısmından başladığını gösteriyor.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına hızlı bir müdahale yaptı. Ekiplerin zamanında ve koordineli çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi; ancak araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin tespit edilmesi için ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.

Olay yerindeki çalışmalarda güvenlik önlemleri alındı ve bölgedeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Yetkililer, soruşturmanın sonuçlandığına dair bilgilendirme yapılacağını belirtti.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE TAHTAKUŞLAR MAHALLESİ KÖY İÇİ YOLU ÜZERİNDE ÇIKAN ARAÇ YANGINI, BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EDREMİT İTFAİYE GRUP AMİRLİĞİ EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.