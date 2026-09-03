Yaya çarpmamak için fren yapan motosiklet devrildi, iki kişi yaralandı

kazanın oluş şekli:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Köprüsü üzerinde trafik güvenliğini tehdit eden bir olay yaşandı. İbrahim Sözen Caddesi istikametinden Yapay Şelale yönüne doğru ilerleyen Murat G. idaresindeki 07 CEV 696 plakalı motosiklet, Antalya Caddesi'ne giriş yaptığı sırada yaya geçidi olmayan bir noktadan eski otogar yönünden Cumhuriyet Meydanı'na geçmeye çalışan Hatice T.'ye çarpmamak için ani fren yaptı.

Bu fren hareketi sonucunda motosiklet kontrolden çıkarak devrildi ve yol boyunca sürüklendi. Kazanın tamamı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

müdahale ve yaralananlar:

Kazada motosiklet sürücüsü Murat G. ile motosikletin arkasında bulunan yolcu İzzet K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından her iki kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Motosikletin sürüklenmesi sırasında çarpışma yaşanan Hatice T. ise kazayı yara almadan atlattı. Yetkililer, olayın meydana geldiği noktada yaya geçidi bulunmamasının ve ani müdahalelerin trafik güvenliği açısından risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın dinamiklerini ve motosikletin fren sonrası devrilip sürüklenme anını net şekilde ortaya koyuyor; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayaya çarpmamak için fren yapınca devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı