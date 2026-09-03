Dolar 48,3116 +0,03%
Euro 56,2406 +0,19%
Bist 13.988,96 -0,44%
Altın Gram 6.967,43 +1,61%
EUR/USD 1,1610 +0,16%
Brent Petrol 95,20 -0,45%
--°

Yaya çarpmamak için fren yapan motosiklet devrildi, iki kişi yaralandı

Manavgat'ta yaya geçidi olmayan noktadan karşıya geçen kişiye çarpmamak için fren yapan motosiklet devrildi; sürücü ve yolcu yaralandı, yaya yara almadı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yaya çarpmamak için fren yapan motosiklet devrildi, iki kişi yaralandı

kazanın oluş şekli:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Köprüsü üzerinde trafik güvenliğini tehdit eden bir olay yaşandı. İbrahim Sözen Caddesi istikametinden Yapay Şelale yönüne doğru ilerleyen Murat G. idaresindeki 07 CEV 696 plakalı motosiklet, Antalya Caddesi'ne giriş yaptığı sırada yaya geçidi olmayan bir noktadan eski otogar yönünden Cumhuriyet Meydanı'na geçmeye çalışan Hatice T.'ye çarpmamak için ani fren yaptı.

Bu fren hareketi sonucunda motosiklet kontrolden çıkarak devrildi ve yol boyunca sürüklendi. Kazanın tamamı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

müdahale ve yaralananlar:

Kazada motosiklet sürücüsü Murat G. ile motosikletin arkasında bulunan yolcu İzzet K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından her iki kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Motosikletin sürüklenmesi sırasında çarpışma yaşanan Hatice T. ise kazayı yara almadan atlattı. Yetkililer, olayın meydana geldiği noktada yaya geçidi bulunmamasının ve ani müdahalelerin trafik güvenliği açısından risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın dinamiklerini ve motosikletin fren sonrası devrilip sürüklenme anını net şekilde ortaya koyuyor; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayaya çarpmamak için fren yapınca devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Yayaya çarpmamak için fren yapınca devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İlkadım'da caddeye çıkan hafif ticari araç motosiklete çarptı: sürücü yaralandı
images

Bartın'da metruk ahırda gece yangını: 9 büyükbaş telef oldu
images

Suyun çekildiği noktada yeniden arama: Esmanur için Kelkit Çayı'nda çalışmalar b...
images

Pazaryeri'nde otluk yangını rüzgarla ormana ulaştı, müdahale sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Suyun çekildiği noktada yeniden arama: Esmanur için Kelkit Çayı'nda çalışmalar başladı

Pazaryeri'nde otluk yangını rüzgarla ormana ulaştı, müdahale sürüyor

Başhekimlerden sahada sıcak temas: evde sağlık hastaları yalnız bırakılmadı

Sıkma tarhana Amasya'da yeniden sofrada: tescilli lezzetin hasadı sürüyor

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı