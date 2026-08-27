Çamlıdere Benli yaylasında Sinsin ateşi ve seymen geleneği canlandı

Benli yaylasında kültür ve eğlence buluştu

Çamlıdere ilçesinin Benli yaylasında düzenlenen 19'uncu Benli Yaylası Festivali, bölge insanına geleneklerini yaşatma ve paylaşma fırsatı sundu. Festival, yerel ritüellerden halk oyunlarına, sahne gösterilerinden konserlere kadar zengin bir programla sürdü.

Sinsin ateşi ve oyunu:

Etkinlik kapsamında yakılan Sinsin ateşi ve etrafında oynanan Sinsin oyunu yoğun ilgi gördü. Ateşin etrafındaki halk oyunlarına katılan bir kız çocuğunun performansı özellikle beğeni topladı ve festivalin duygusal anlarından birini oluşturdu.

Seymen gösterileri ve program akışı:

Ankara Kulübü Seymenleri, şenlikte Ankara kültürünün önemli unsurlarını yansıtan gösteriler sundu. Seymenlerin performansları, geleneksel ritimler ve kostümlerle festivale renk kattı; program daha sonra farklı sanatçıların konserleriyle devam etti.

Organizasyonu üstlenen Çamlıdere Çukurören Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği ile yerel toplulukların ortak çalışması, festivalin geleneksel öğelerini koruyup yaşatmasını sağladı. Katılımcılar hem izleyici hem de aktif katılımcı olarak kültürel mirasla buluştu.

Festival, bölge kültürünün canlı tutulması açısından önemli bir platform olmaya devam ediyor; gösteriler ve konserler, hem yerel halka hem de ziyaretçilere zengin bir kültürel deneyim sundu.

ANKARA'NIN ÇAMLIDERE İLÇESİNDE BENLİ YAYLASINDA DÜZENLENEN ŞENLİK BÖLGE İNSANLARINA GELENEKLERİNİ YAŞATMA FIRSATI SUNDU.