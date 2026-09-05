Kağıt arabasıyla sokak sokak dolaşıp eşyaları aldılar

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde gerçekleşti. Mahalleye kağıt toplama arabasıyla gelen biri erkek, iki kadın olmak üzere üç kişi, bahçelere girerek tava, yağ, tüp ve yemeklik malzemeler başta olmak üzere çeşitli ev eşyalarını araca yükledi.

Görüntülerde ne var:

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin sabah erken saatlerde kağıt toplama arabasıyla sokakta ilerlediği, bir bahçeden ayrıldıktan sonra başka bir bahçeye girerek eşyaları aldığı görülüyor. Ev sahipleri eşyalarının yerinde olmadığını fark edince kayıtları inceleyerek hırsızlığı tespit etti.

Polis soruşturması:

Ev sahibi durumu polise bildirdi ve şikayette bulundu. İhbar üzerine ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

BAŞİSKELE İLÇESİNDE BİRİ ERKEK 3 KİŞİ, KAĞIT TOPLAMA ARABASIYLA GİRDİKLERİ BAHÇELERDEN ÇEŞİTLİ EŞYALARI ÇALDI