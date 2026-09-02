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Kahramanmaraş'ta ağustos akşamlarını dolduran fuar 2,7 milyonla rekor kırdı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yeniden canlandırdığı Geleneksel Ağustos Fuarı, 31 gün süren programla 2,7 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kahramanmaraş'ta ağustos akşamlarını dolduran fuar 2,7 milyonla rekor kırdı

Kahramanmaraş'ta ağustos akşamlarını dolduran fuar 2,7 milyonla rekor kırdı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl 31 gün boyunca süren programla 2,7 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayarak yeni bir rekora imza attı. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde 20 yıllık aranın ardından 2024 yılında yeniden şehre kazandırılan fuar, son üç yılda giderek artan ilgiyle kent yaşamının önemli bir etkinliği haline geldi.

Fuarın kapsamı ve programı:

Etkinlikler KAFUM Fuar Alanında gerçekleştirildi ve konserlerden kültür-sanat etkinliklerine, atölyelerden satış stantlarına kadar geniş bir yelpaze sunuldu. Ailelerin, gençlerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği fuarda yeme-içme alanları, çocuk oyun grupları ve lunapark gibi sosyal olanaklar da yer aldı. Konser akşamlarında fuar alanı tıklım tıklım dolarken, etkinliklerin olmadığı günlerde de ziyaretçiler için cazip bir buluşma noktası olmayı sürdürdü.

Fuar, yalnızca eğlence değil aynı zamanda yerel üreticiler ve esnaf için de önemli bir pazar işlevi gördü; satış stantları ziyaretçilere farklı ürünleri tanıtma ve satma imkanı sağladı. Kültür-sanat programları ve atölyeler ise farklı yaş gruplarına hitap ederek etkinliklerin içerik zenginliğini artırdı.

Ziyaretçi profili ve bölgesel etkisi:

Fuarı bu yıl da yaklaşık 2,7 milyon kişi ziyaret etti; geçen yıl yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçi sayısı göz önüne alındığında etkinliğin kendi rekorunu kırdığı görüldü. Kahramanmaraşlıların yanı sıra Gaziantep, Osmaniye, Hatay ve Malatya başta olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşlar da fuarı yoğun ilgiyle takip etti. Böylece fuar, bölgesel ölçekte önemli bir buluşma ve paylaşıma dönüştü.

Etkinlik takvimi boyunca sahne alan sanatçılar, fuarın çekim gücünü artırdı. Türkiye’nin sevilen isimleri arasında yer alan Eypio, Dedublüman, Madrigal, Zakkum, Funda Arar, Ekin Uzunlar, Aydilge, Kubat, Gripin, Burak Kut, Yeni Türkü, Çelik, Semicenk, Öykü Gürman, Tuğçe Kandemir, Soner Sarıkabadayı ve Resul Dindar gibi isimler KAFUM sahnesinde milyonlarca ziyaretçiyle buluştu. Ayrıca Hatice Gökçeli, Furkan Pehlivan, Mehmet Kalalı, Süleyman Güçlü, Yener Bulut ve Haktan Yavuz gibi yerel sanatçılar da programın rengini ve çeşitliliğini artırdı.

Sonuç olarak Geleneksel Ağustos Fuarı, 31 günlük yoğun programıyla Kahramanmaraş’ın sosyal ve kültürel hayatına canlılık getirirken, bölgesel bir etkinlik merkezi olma özelliğini pekiştirdi. Hem eğlence hem de ticari açıdan hareketlilik sağlayan fuar, kent kimliğinin güçlenmesine katkıda bulundu.

KONSERLERDEN KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİNE VE ATÖLYELERE KADAR BİRBİRİNDEN RENKLİ PROGRAMLARA EV...

KONSERLERDEN KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİNE VE ATÖLYELERE KADAR BİRBİRİNDEN RENKLİ PROGRAMLARA EV SAHİPLİĞİ YAPAN FUAR, AĞUSTOS AKŞAMLARININ VAZGEÇİLMEZİ OLDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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