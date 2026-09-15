Down sendromlu çocuklarla çıkan futbolcular farkındalığı sahaya taşıdı

Seremoni duygusu:

1. Lig'in 7. haftasında oynanan Kayserispor-İstanbulspor karşılaşması öncesinde her iki takımın futbolcuları, seremoniye Down sendromlu çocuklarla birlikte çıkarak törene katıldı. Bu adım, maç öncesinde hem duygusal anlar yaşanmasına hem de önemli bir farkındalık vurgusuna zemin hazırladı.

Kulübün mesajı:

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Kulüp Basın Sözcüsü Emir Akpınar, etkinliğe ilişkin olarak şunları söyledi: "Bir gün değil, her gün farkındayız. Down sendromlu çocuklarımız, futbolcularımızla birlikte seremoniye çıkarak gecemize anlam kattılar. Bizim için farkındalık yalnızca belirli bir güne sığdırılacak bir mesaj değil; sevginin, eşitliğin ve hayatı birlikte paylaşmanın her gün hatırlanması gereken bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz"

Görünürlük ve eşitlik vurgusu:

Akpınar'ın sözleri, kulübün farkındalık çalışmalarını yalnızca sembolik bir etkinlikle sınırlamayı amaçlamadığını, bunun yerine her gün hatırlanması gereken bir sorumluluk olarak gördüğünü ortaya koydu. Seremoni, sporun toplumsal duyarlılığı artırma ve kapsayıcılığı görünür kılma rolüne dikkat çekti.

Maç öncesi düzenlenen bu tür etkinlikler, hem sahada hem de saha dışında Down sendromlu bireylerin daha görünür olmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Kayserispor'un açıklaması, sevgi ve eşitlik temalarının spor ortamında da canlı tutulmasının önemini vurguladı.

KAYSERİSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SERAMONİSİNE HER İKİ TAKIMIN FUTBOLCULARI DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARLA ÇIKTI.