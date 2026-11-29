Kahramanmaraş'ta dijital zamanlarda edebiyat paneli

6. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin 8’inci gününde, farklı ülkelerden edebiyatçıların katılımıyla "Dijital Zamanlarda Edebiyat" konulu panel gerçekleştirildi. Program, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Pınarbaşı Millet Konağı’nda yapıldı ve moderatörlüğünü Prof. Dr. Selim Somuncu üstlendi.

dijital dönüşüm ve edebiyat:

Panelde, dijital teknolojilerin edebiyat üzerindeki etkileri merkezî bir tema olarak tartışıldı. Katılımcılar, dijital yayıncılık modellerinin geleneksel yayınevlerinin rollerini nasıl yeniden tanımladığı, sosyal medya platformlarının metinlerin yayılma biçimlerini nasıl değiştirdiği ve okuma ile yazma alışkanlıklarındaki hızlı dönüşüm hakkında gözlemlerini paylaştı. Ayrıca, metinlerin dijital ortama aktarılması sürecinin getirdiği erişim kolaylıkları kadar arşivleme, telif ve kaynak güvenilirliği gibi yeni sorumluluklar da masaya yatırıldı.

Panelde öne çıkan bir diğer tartışma başlığı ise yapay zeka uygulamalarının metin üretim süreçlerine müdahalesiydi. Katılımcılar, yapay zekâ destekli üretimin yaratıcı üretim, editöryal süreç ve edebî otorite üzerinde doğurabileceği etkiler hakkında farklı görüşler sundu; yapay zekânın sunduğu imkânlar ile edebî niteliğin korunması arasındaki dengenin önemine vurgu yapıldı.

uluslararası katılımcılar ve deneyim paylaşımları:

Çalışmaya katılanlar arasında Prof. Dr. Rebecca Ruth Gould, Muhammed Amine Lajili, Nyachiro Lydia Kasese, Goran Khudhur, Chandrakant Mhatre, MuCheng Hung, Deedar Maleki, Olena Iliasova, Mahmood Pouyandeh, Mariwan Hasan, Brenda Rios ve Dr. Arya Gopi yer aldı. Katılımcılar, kendi ülkelerindeki uygulamalardan örnekler vererek dijital platformların yazar-okur etkileşimini nasıl zenginleştirebileceği ve aynı zamanda hangi riskleri doğurabileceği konusunda deneyimlerini aktardı.

Program boyunca okur alışkanlıklarındaki değişim, metinlerin format dönüşümleri ve yeni nesil iletişim araçlarının sunduğu imkânlar etraflıca ele alındı. Panel, geleneksel edebiyat ile dijital yenilikler arasında kurulabilecek köprüler ve edebiyatın geleceğine dair değerlendirmelerle sonlandı, katılımcılar işbirliklerinin önemine dikkat çekti.

6. ULUSLARARASI ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ’NİN 8’İNCİ GÜNÜNDE, FARKLI ÜLKELERDEN EDEBİYATÇILARIN KATILIMIYLA “DİJİTAL ZAMANLARDA EDEBİYAT” KONULU ATÖLYE ÇALIŞMASI DÜZENLENDİ.