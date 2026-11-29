Hafızlık icazet merasimi:

Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 126 öğrenci için düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törende öğrenciler, uzun ve özveri gerektiren eğitim sürecinin ardından aldıkları icazet belgeleriyle duygulu anlar yaşadı.

Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli ve il protokolü katıldı. Tören, hafızlık eğitiminin önemini vurgulayan konuşmalar ve belge takdimiyle sürdü.

Konuşmalarda öne çıkanlar:

Vali Musa Işın, genç nesillerin millî ve manevi değerlerle yetişmesinin ülkenin geleceği açısından önemine dikkat çekti. Işın, konuşmasında şunları söyledi: Bu milletin çocukları kendi dinlerini öğrenmeden kendi ülkelerine sahip çıkamazlar. Kendi annelerine, babalarına saygı gösteremezler. Bu milletin çocukları ancak imanla, Kur’an’la, İslam’la yaşayarak bu ülkenin geleceğini inşa edebilirler.

Işın ayrıca İslamiyet’in ve millî değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret ederek, "Bizi biz yapan inancımızdır, imanımızdır, İslam’dır, geleneklerimizdir, göreneklerimizdir. Bu milletin iki şeye ihtiyacı var. Birincisi, millî şuurunu sürekli diri tutmaktır. İkincisi de imanını ve inancını diri tutmaktır. Bu ikisini kaybettiğimiz takdirde istiklalimizi ve istikbalimizi muhafaza etmekte zorlanırız" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Hasan İzmirli, kentte sürdürülen hafızlık programlarının kapsamını ve öğrenci sayılarını paylaştı. İzmirli, "Bugün Kütahya’ya bağlı hafızlık Kur’an kurslarımızda 177 kız, 166 erkek olmak üzere toplam 343 öğrencimiz hafızlık eğitimine devam etmektedir. Ayrıca Müdürlüğümüz ile İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğiyle yürütülen hafızlık proje okullarımızda 191 öğrencimiz hafızlık eğitimine devam etmektedir" dedi.

İzmirli, hafızlığın sadece ezber değil aynı zamanda Kur’an’ın mesajlarını yaşamak olduğunu vurgulayarak, "Sadece güzel okumak ve ezberlemekle kalmayacak, Kur’an’ın mesajlarını anlayacak ve ahlakını hayatınıza yansıtarak yaşayacaksınız. Hıfzınızı asla unutmayacak, kalbinize nakşettiğiniz bu hazineyi kaybetmeyeceksiniz" hatırlatmasında bulundu.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek de törende hafızların çabası ve başarısına dikkat çekti. İyişenyürek, "Ortada bir marifet, bir başarı, gurur duyulması ve alkışlanması gereken bir tablo var. Bizlere bu sevinci yaşatan hafızlarımız var. Onlara ne kadar önemli bir iş yaptıklarını hissettirmemiz gerekiyor" sözleriyle öğrencileri tebrik etti.

Başarı ve belge takdimi:

Konuşmaların ardından hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 126 öğrenciye icazet belgeleri takdim edildi. Belgelerini alan öğrenciler, aileleri ve eğitimcileriyle birlikte törenin sonunda büyük sevinç yaşarken, program hafızların çalışmasının ve fedakârlığının kutlanmasıyla sona erdi.

Kütahya genelinde devam eden hafızlık programlarıyla birlikte il genelinde toplam 534 öğrencinin hafızlık eğitimi aldığı kaydedildi.

KÜTAHYA İL MÜFTÜLÜĞÜNE BAĞLI KUR'AN KURSLARINDA HAFIZLIK EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 126 ÖĞRENCİ İÇİN HAFIZLIK İCAZET MERASİMİ DÜZENLENDİ.