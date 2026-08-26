Kahramanmaraş'ta dört ayrı operasyonda üç kişi tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce 18 ve 23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen dört ayrı çalışma sonucu yürütülen soruşturmada şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

ele geçirilen maddeler:

Operasyonlarda toplamda 845 sentetik ecza hapı, 30,42 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 lira ele geçirildi.

gözaltı ve adli süreç:

Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerden 3 kişi tutuklandı. Bir şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 AYRI ÇALIŞMADA 845 SENTETİK ECZA HAPI, 2 ECSTASY HAPI, 30,42 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD HAMMADDESİ İLE SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN 3 BİN 400 LİRA ELE GEÇİRİLDİ