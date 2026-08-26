Dolar 48,1123 +0,07%
Euro 56,1756 0,00%
Bist 14.696,61 +1,54%
Altın Gram 7.239,54 -0,30%
EUR/USD 1,1674 -0,01%
Brent Petrol 85,51 -2,02%
--°

Kahramanmaraş'ta dört ayrı operasyonda üç kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 18 ve 23 Ağustos'ta düzenlenen dört operasyonda 845 sentetik ecza hapı, 30,42 gram kannabinoid ve 3 bin 400 lira ele geçirildi; üç şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kahramanmaraş'ta dört ayrı operasyonda üç kişi tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce 18 ve 23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen dört ayrı çalışma sonucu yürütülen soruşturmada şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

ele geçirilen maddeler:

Operasyonlarda toplamda 845 sentetik ecza hapı, 30,42 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 lira ele geçirildi.

gözaltı ve adli süreç:

Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerden 3 kişi tutuklandı. Bir şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 AYRI ÇALIŞMADA 845 SENTETİK ECZA HAPI, 2...

KAHRAMANMARAŞ'TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 AYRI ÇALIŞMADA 845 SENTETİK ECZA HAPI, 2 ECSTASY HAPI, 30,42 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD HAMMADDESİ İLE SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN 3 BİN 400 LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bolu'da çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği geri dönüşüm tesisi yangını
images

Diyarbakır'da Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Bodrum'da arsa içindeki tiny house yangını kontrol altına alındı
images

Kuytul soruşturmasında gizli tanık: sırtında sopa kırıldığı iddiası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bolu'da çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği geri dönüşüm tesisi yangını

Eğitime ara yok: Yığılca'da mevsimlik tarım işçisi çocuklarına destek

Diyarbakır'da Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

Bodrum'da arsa içindeki tiny house yangını kontrol altına alındı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı