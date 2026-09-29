Kahramanmaraş'ta genç atlı okçunun coşkulu dönüşü

tören ve karşılama:

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda Gençler kategorisinde zafere ulaşan Musab İsmail Şahanoğlu, memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle karşılandı. Karşılama, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edildi ve havalimanında ailesi, yakınları ile spor camiasının katılımıyla gerçekleşti.

yarış ve başarı detayları:

24-27 Eylül tarihleri arasında yapılan şampiyonada Şahanoğlu, Gençler kategorisinde Raid 2-3-4 parkurunu zirvede tamamlayarak Avrupa şampiyonu oldu. Bu derece, genç sporcunun teknik yeterliliğini ve disiplinini ortaya koyarken şehirde de büyük bir moral kaynağı yarattı.

Havalimanındaki karşılamada sporcular ve spor camiası, Türk bayrakları ve alkışlarla sporcuya destek verdi. Avrupa şampiyonluğunun ardından Şahanoğlu'na tören sırasında çiçek takdim edildi ve başarılı sporcunun dönüşü kentte sevinçle karşılandı.

İSPANYA’NIN BARSELONA KENTİNDE DÜZENLENEN AVRUPA ATLI OKÇULUK ŞAMPİYONASI’NDA GENÇLER KATEGORİSİNDE AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN KAHRAMANMARAŞLI MİLLİ SPORCU MUSAB İSMAİL ŞAHANOĞLU, MEMLEKETİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE KARŞILANDI.