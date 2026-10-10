Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Kahramanmaraş'ta zehirli gaz riski olan kuyudan iki kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş Onikişubat Sarıçukur'da su kuyusuna düşen iki kişi, AFAD, jandarma ve itfaiyenin müdahalesiyle zehirli gaz riski gözetilerek kurtarıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 20:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kahramanmaraş'ta zehirli gaz riski olan kuyudan iki kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta zehirli gaz riski olan kuyudan iki kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Sarıçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bir su kuyusuna düştüğü bildirilen 2 kişi için ekipler alarma geçti.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Söz konusu ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuyuda zehirli gaz riski bulunduğu değerlendirmesiyle gerekli tedbirleri alarak çalışmaları yürüttü ve iki kişiyi güvenli şekilde çıkardı.

Sağlık durumu ve güvenlik:

Kuyudan çıkarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, benzer olaylara karşı kuyuların korunması ve risk taşıyan alanlara müdahale edilirken ekiplerin uyarılarına uyulması gerektiğini vurguladı.

KAHRAMANMARAŞ’TA SU KUYUSUNA DÜŞEN 2 KİŞİ EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI

KAHRAMANMARAŞ’TA SU KUYUSUNA DÜŞEN 2 KİŞİ EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

bingöl'de narkotik operasyonunda bir kişi tutuklandı
images

Koruma altındaki Arabızengi Kalesi'nde suçüstü: Çaldıran'da kaçak kazıya iki göz...
images

Bolu'da çarpışma tarlaya savrulan otomobil ve yola saçılan kabaklarla sonuçlandı
images

Tarsus’ta mezarlıkta kuru ağacı keserken düşen imam hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

bingöl'de narkotik operasyonunda bir kişi tutuklandı

Seyhan'da gökyüzü şenliğine bin dron eşlik etti

Koruma altındaki Arabızengi Kalesi'nde suçüstü: Çaldıran'da kaçak kazıya iki gözaltı

Bolu'da çarpışma tarlaya savrulan otomobil ve yola saçılan kabaklarla sonuçlandı

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması