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Kahta-sincik yolunda yürüyen iki kişiye çarpan otomobil: bir ölü, bir yaralı

Kahta-Sincik kara yolunda 13 Ekim'de yaşanan kazada otomobilin çarptığı iki yayadan biri yaşamını yitirdi, diğeri tedavi altında.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahta-sincik yolunda yürüyen iki kişiye çarpan otomobil: bir ölü, bir yaralı

Kahta-sincik yolunda yürüyen iki kişiye çarpan otomobil: bir ölü, bir yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 13 Ekim tarihinde meydana gelen kazada, bir otomobilin çarptığı iki yayadan biri hayatını kaybetti, diğeri ise tedaviye alındı.

Kazanın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre kaza, 13 Ekim tarihinde Kahta-Sincik kara yolunun 2'nci kilometresinde gerçekleşti. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında yürüyen Kamuran Aydın (38) ile İsmail Yıldız (27)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki yayanın metrelerce savrulduğu ve her iki kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Yaralananların durumu ve soruşturma:

Ağır yaralanan her iki yaya, ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kamuran Aydın, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde müdahaleye alındı; yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan İsmail Yıldız'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; olay yerinde ve araçta yapılacak incelemeler ile sürücünün kimliği ve kaza nedeninin belirlenmesine çalışılıyor.

KAMURAN AYDIN (38) HAYATINI KAYBETTİ.

KAMURAN AYDIN (38) HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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