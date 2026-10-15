Kağıthane'de bulunan cesetle selin can kaybı üçe yükseldi

İstanbul'da valilikten son açıklama

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kağıthane ilçesinde bir erkek cesedinin bulunduğu bildirildi. Açıklamada kaybın yağış kaynaklı olduğu ve durumla ilgili tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

bulgunun yeri ve kimlik tespiti:

Valiliğin açıklamasına göre ceset, Kağıthane ilçesindeki Sadabat Parkı yakınında bulundu. Açıklamada, şahsın kimlik tespit işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

sayısal bilanço:

Açıklamada ayrıca yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği, kayıp şahıs sayısının ise an itibarıyla 4 olduğu kaydedildi. Valiliğin verdiği bilgiler olayın resmi verileri olarak not edildi.

İstanbul'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi