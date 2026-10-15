Kocaeli'de kayıp muhtar için denize kadar süren arama

Arama çalışmaları denize kadar sürüyor:

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'nde sağanak sonrası aracının dereye düştüğü tespit edilen eski Yaylacık Mahallesi muhtarı Mustafa Gedikli'nin bulunması için yürütülen aramaların, aracın suya düştüğü düşünülen noktadan denize kadar sürdüğünü açıkladı.

Olay, Gedikli'nin eşiyle birlikte tarlalarındaki barakada kalıp, yağış sonrası eve dönmek istemesiyle başladı. Eşine "Arabayı alıp geleyim, öyle eve geçelim" dediği öğrenilen Gedikli'den haber alınamayınca durum ekiplerine bildirildi.

Araç bulundu, muhtar hala kayıp:

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu aracın taşkın sularına kapıldığı belirlendi. Ekipler aracın, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ters dönmüş halde olduğunu tespit etti ve aracı sudan çıkardı; ancak araçta Gedikli'ye rastlanmadı. Vali Aktaş, ekiplerin araçtan hareketle denize kadar geniş bir alanda arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yetkililer, bölgede hem kara hem de deniz hattında koordineli arama yapıldığını, çalışmaların tüm yönleriyle sürdüğünü ifade etti. Aktaş, "Üzücü bir durum yaşandı. Eski muhtarımızı şu anda kayıp olarak arıyoruz. Ümidimiz vatandaşımızı bir an önce bulabilmek" dedi.

Yağışın etkileri ve eğitime ara:

Vali Aktaş, kentte dün akşam saatlerinden itibaren Meteoroloji ve AFAD'ın uyarıları doğrultusunda yoğun yağış görüldüğünü, yetkililerin turuncu alarm verdiğini hatırlattı. Aktaş, "Uzun yıllardır yağmayan miktarda yağış düştü" diyerek, toprak kayması, yollarda birikintiler ve su baskınları gibi olumsuzlukların yaşandığını söyledi.

Sağlıkla sürdürülen saha çalışmaları, hasar tespitleri ve su baskınlarının önlenmesine yönelik müdahaleler devam ederken, eğitim kurumlarındaki muhtemel olumsuzlukların giderilmesi ve sahadaki çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla il genelinde eğitime bir gün daha ara verme kararı alındı. Aktaş, yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının vatandaşlara destek olmak için sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, tüm ekiplerin bölgedeki çalışmalara seferber olduğunu vurguladı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ, SAĞANAK NEDENİYLE DEREYE DÜŞEN ARACI BULUNAN ESKİ YAYLACIK MAHALLESİ MUHTARI MUSTAFA GEDİKLİ'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARININ ARACIN SUYA DÜŞTÜĞÜ DÜŞÜNÜLEN NOKTADAN DENİZE KADAR SÜRDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ.