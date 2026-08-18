Kahta'da cildiye kapasitesi güçleniyor: yeni uzman göreve başladı

Yeni dermatoloji uzmanı göreve başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Kahta Devlet Hastanesine atanan Dermatoloji Uzmanı Dr. Yunus Emre Karahan, hasta kabulüne başladı. Uzman hekim kadrosunun güçlenmesiyle hastanede cildiye hizmetlerine erişim daha düzenli hale gelmesi bekleniyor.

hizmet kapasitesi ve yönlendirmeler:

Yeni atamayla birlikte hastanedeki cildiye uzmanı sayısı 2 oldu. Bu artışın amacı, cildiye alanındaki hizmetlerin kapasitesini yükseltmek ve hastaların farklı sağlık merkezlerine sevk edilme ihtiyacını azaltmaktır. Yerel halkın bölge içinde daha hızlı ve kesintisiz hizmet alması hedefleniyor.

başhekimten değerlendirme:

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, yeni atamanın hastaların cildiye hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıracağını belirtti. Akel, hastanedeki uzman sayısının artmasının sağlık hizmetlerinin niteliğini ve kapasitesini güçlendireceğini vurguladı ve bu yöndeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Hastane yönetimi, yeni uzman hekim kadrosuyla poliklinik yoğunluğunu dengelemeyi, takip ve tedavi süreçlerini hızlandırmayı ve hastaların gereksiz sevklerle zaman kaybetmesini önlemeyi planlıyor. Yerel düzeyde sunulan cildiye hizmetlerinin güçlendirilmesi, bölge sağlık altyapısının gelişimine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

KAHTA DEVLET HASTANESİNE DERMATOLOJİ (CİLDİYE) UZMANI ATANDI