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Kahta’da küçük gönüllülerden büyük hayvan sevgisi

Kahta Belediyesi, 4 Ekim'de anaokulu ve yüksekokul öğrencileriyle sokak hayvanları bakım merkezinde kısırlaştırma, aşılama ve sahiplenme bilinci oluşturdu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kahta’da küçük gönüllülerden büyük hayvan sevgisi

Kahta Belediyesi sokak hayvanları için farkındalık etkinliği düzenledi:

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Kahta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Programa Kahta Gelincik Anaokulu ile Kahta Meslek Yüksekokulu Veteriner Sağlık Laborantlığı Bölümü öğrencileri katıldı; etkinlikte genç katılımcılara hem uygulamalı hem de bilgilendirici etkinlikler sunuldu.

Etkinlikte neler yapıldı:

Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Enver Dinçer ve İlçe Tarım Müdürü Mehmet Selim Yıldırım etkinlikte öğrencilerle birlikte yer alırken, Kahta Belediyesi Veteriner Hekimi Uzman Cerrah İbrahim Arıtay bakım merkezi ve devam eden çalışmaları hakkında bilgi verdi. Arıtay, sokak hayvanlarının doğru beslenmesi, hastalık belirtilerinin erken fark edilmesi ve hasta hayvanlarla karşılaşıldığında yetkili birimlere bildirim yapılmasının önemine vurgu yaptı. Vatandaşların bilgilendirme ve müdahale için başvurabilecekleri hattın 185 Beyaz Masa olduğu hatırlatıldı.

kısırlaştırma, aşı ve sahiplendirme süreci anlatıldı:

Etkinlik kapsamında, bakım merkezinde yürütülen kısırlaştırma, aşılama ve tedavi süreçleri ile hayvanların iyileştikten sonra özel yaşam alanlarına alındığı aktarıldı. Arıtay, bu süreçlerin sokaktaki canlıların refahı ve toplumsal sağlık açısından kritik olduğunu belirtti ve sahiplendirmeye yönelik duyarlılık çağrısında bulundu.

Programa katılan öğrencilere mama ve hayvan figürlü oyuncaklar dağıtılarak #SatınAlmaSahiplen mesajı öne çıkarıldı; çocukların hayvanlarla vakit geçirerek sorumluluk ve şefkat duygusunu küçük yaşta kazanmaları hedeflendi. Etkinlik sonunda belediye ekipleri tarafından ziyaretçilere ikramlar sunuldu.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç yayımladığı mesajda, "Hayvanlar da en az insanlar kadar yaşam hakkına sahiptir. Onları korumak ve sevmek insanlık görevimizdir. Bir gün değil, her gün onların da bir can olduğunu hatırlamalıyız" ifadelerini kullandı ve tüm hemşehrileri sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet etti.

KAHTA BELEDİYESİ’NDEN ANLAMLI ETKİNLİK: MİNİKLER SOKAK HAYVANLARIYLA BULUŞTU

KAHTA BELEDİYESİ’NDEN ANLAMLI ETKİNLİK: MİNİKLER SOKAK HAYVANLARIYLA BULUŞTU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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