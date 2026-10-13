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Kahta'da sağanak caddeyi göle çevirdi, bir araç yol ortasında mahsur kaldı

Kahta'da aniden bastıran sağanak yolları suyla kapladı; Ahmet Aydın Caddesi'nde 02 AAU 733 plakalı otomobil arızalanıp yol ortasında mahsur kaldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kahta'da sağanak caddeyi göle çevirdi, bir araç yol ortasında mahsur kaldı

Kahta'da sağanak caddeyi göle çevirdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakların kısa sürede suyla dolmasına neden oldu. Sel sularına giren bir otomobil arızalanarak caddenin ortasında mahsur kaldı; bölgede ulaşım aksadı ve yerel yaşam etkilendi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, yağışın etkili olduğu Ahmet Aydın Caddesi’nde Y.D. idaresindeki 02 AAU 733 plakalı otomobil, yolda biriken sel sularına girdi. Suyun derinliğini tahmin edemeyen sürücü aracıyla ilerlemeye çalıştı, ancak kısa süre sonra araç arızalandı ve suyla kaplanan caddenin ortasında mahsur kaldı.

Etkilenen ulaşım ve günlük yaşam:

Cadde üzerinde biriken sular, özellikle araç trafiğini olumsuz etkiledi; sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışın ilçe merkezindeki günlük yaşamı zorlaştırdığı görüldü. Olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ CADDE VE SOKAKLARI GÖLE ÇEVİRDİ. SEL...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ CADDE VE SOKAKLARI GÖLE ÇEVİRDİ. SEL SULARINA GİREN BİR OTOMOBİL ARIZALANARAK YOL ORTASINDA MAHSUR KALIRKEN, SÜRÜCÜLER TRAFİKTE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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